Die Metallic-Lackierung des 1946er Chevy Pickups glänzt in der Sonne, aber Jennifer Kalden ist nicht zufrieden. „Die ist nicht gut“, meint sie ein bisschen entschuldigend, auch wenn der Laie nicht sieht, was an dieser Lackierung zu entschuldigen ist. Aber Kalden kennt dieses Auto besser als jeder andere. Im Frühjahr 2019 hatte sie den kleinen Lastwagen in Los Angeles gekauft, nach Deutschland importiert, ihn sandgestrahlt, neu lackiert, eine neu Achse anfertigen lassen und monatelang bei Ebay fehlende Ersatzteile gesucht. Oftmals wurde sie bei Schrottplätzen fündig. „Ich habe relativ viel Geld für Schrott ausgegeben“, lacht die Frau aus Edemünden bei Kassel.

Die Mühe hat sich gelohnt: Der Wagen ist ein Schmuckstück geworden, immer wieder bleiben beim Streetmag-Festival, das an beiden Wochenendtagen auf dem Schützenplatz stattfindet, Menschen stehen, um den Chevy-Pickup zu fotografieren.

Die Technik-Kenner geben den Ton an

Seit 30 Jahren gibt es das Streetmag-Festival in Hannover, bei dem amerikanische Autos und Motorräder im Mittelpunkt stehen, aber eben auch amerikanische Popkultur gefeiert wird. Chevrolets, Dodges, Buicks und immer wieder Ford Mustangs, dazu Rock ’n’ Roll der Fünzigerjahre, Elvis-Darsteller, Marylin-Monroe-Tattoos und über allem das Sternenbanner der USA. „Make America Fast Again“ steht auf der Rückseite eines schwarzen Trucks – es ist die einzige Reminiszenz daran, dass in den USA selbst diese Kultur an sich inzwischen Teil der politischen Auseinandersetzung geworden ist.

Amerikanische Autos aller Bauarten stehen im Zentrum der Streetmag-Show auf dem Schützenplatz. Quelle: Katrin Kutter

In Hannover haben nicht die Politiker, sondern die Technik-Kenner das Sagen. „Wer von euch war schon mal in Bowling Green, Kentucky?“, fragt der Moderator auf der Bühne. Nur wenige Hände gehen in die Luft, aber alle hier wissen, dass in der 70.000-Einwohner-Stadt, über die schon die Everly Brothers gesungen haben, die Chevrolet Corvette gebaut wird. So eine, eine C4 Corvette von 1984, steht gerade auf der Showbühne. Nacheinander dürfen Festivalteilnehmer ihre Wagen auf die Rampe fahren und die Besonderheiten erklären lassen.

Der Moderator war übrigens schon in Bowling Green und er spricht jetzt über V8-Motoren, Plastikverkleidungen, schnell rostende Corvette-Bauteile und das besondere Gefühl, einmal neben der „Assembly line“, der Produktionsstraße der Corvette gestanden zu haben. „Das ist schon was Besonderes.“

Viele Gäste kommen jedes Jahr

Entspannt genießen: Marcel (links) und Paul aus Hannover verfolgen von der Pritsche eines Ford F1 die Streetmag Show auf der Bühne. Quelle: Katrin Kutter

Nicht jeder möchte sein Auto vorführen. Paul und Marcel aus Hannover haben es sich auf der Pritsche von Pauls 1948er Ford F1 bequem gemacht und beobachten die Technik-Show mit einem Bier in der Hand. „Wir kommen seit 25 Jahren hierher“, sagt Oliver Beke-Bramkamp aus Nienburg. Er und seine Begleiterin Nadine Lübkemann sind froh, dass es überhaupt ein Streetmag-Festival gibt in diesem Jahr.

In diesem Jahr fällt die Feier wegen der Corona-Pandemie kleiner aus als sonst: Statt 2700 Fahrzeugen und 15.000 Besuchern dürfen nur maximal 990 Besucher mit ihren Autos auf den Schützenplatz. Veranstalterin Anna Kuczora ist trotzdem froh, dass das Festival in Hannover stattfinden konnte. In Hamburg oder Leipzig musste die Streetmag-Show abgesagt werden. Doch auch die kleine Version habe sich gelohnt: „Die Leute sind sehr zufrieden“, sagt sie.

Die Streetmag Show ist am Sonntag ab 11 Uhr geöffnet. Restkarten gibt es allerdings nur online im Vorverkauf.

Von Heiko Randermann