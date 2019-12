Hannover

Die Polizei Hannover sucht Zeugen in eigener Sache: Am Dienstagabend bog ein Streifenwagen im Einsatz in der Innenstadt direkt vor einem Linienbus ab, weshalb die Üstra-Fahrerin eine Vollbremsung einleitete. Als Folge stürzten zwei Fahrgäste, die beiden Frauen wurden leicht verletzt. Um den Unfallhergang aufklären zu können, wird um Zeugenhinweise gebeten.

Laut Behördensprecher Mirco Nowak waren die 31 und 27 Jahre alten Beamten gegen 17.55 Uhr auf dem Weg zu einem Überfall. Sie fuhren demnach auf dem Friedrichswall rechts am Bus der Linie 120 vorbei, um dann vor ihm nach links in die Karmarschstraße abzubiegen. „Um eine Kollision zu verhindern, leitete die 47-jährige Busfahrerin eine Vollbremsung ein“, sagt Nowak. Zwei Frauen im Alter von 27 und 48 Jahren stürzten und kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Möglicherweise falsch verhalten?

Die Polizei geht nun der Frage nach, „ob sich bei der Verkehrssituation gegebenenfalls jemand nicht richtig verhalten hat“, sagt Nowak. Möglicherweise bemerkte die Busfahrerin den Streifenwagen zu spät oder der 31-jährige Beamte war zu schnittig unterwegs. Zeugen des Vorfalls werden daher gebeten, sich unter Telefon (0511) 109 18 88 beim Verkehrsunfalldienst zu melden.

Von Peer Hellerling