Heute trifft der Verdi-Streik den Nahverkehr: Noch bis Mittwochfrüh um 1 Uhr bleiben alle Busse und Bahnen der Üstra im Depot. Wie lief der Berufsverkehr am Morgen? Was haben die Streikenden bei ihrer Demo gefordert? Und kommt es am Abend erneut zu Staus? Die wichtigsten Information finden Sie hier.