Hannover wird auch in dieser Woche von Warnstreiks des öffentlichen Dienstes getroffen. Dabei wird die Gewerkschaft Verdi jedoch auf eines ihrer größten Druckmittel verzichten und den Nahverkehr von Arbeitsniederlegungen ausnehmen, Busse und Bahnen werden nach Fahrplan unterwegs sein. „Wir haben eine letzte Aufforderung an die kommunalen Arbeitgeber geschickt, mit uns über einen bundesweiten Tarifvertrag zu verhandeln“, sagte Landessprecher Matthias Büschking am Montag, eine Reaktion darauf wolle man abwarten.

Nach Informationen der HAZ plant Verdi dafür erneut Arbeitsniederlegungen in den Krankenhäusern der Region Hannover. Nach derzeitigem Stand sind Beschäftigte des Klinikums für Mittwoch und Donnerstag zum Warnstreik aufgerufen.

Im zweiten Tarifkonflikt neben der Auseinandersetzung im Nahverkehr geht es um Geld. Am Dienstag streiken Auszubildende in ganz Deutschland, in der Region Hannover betrifft dies ebenfalls das Klinikum. Die Gewerkschaft fordert 100 Euro monatlich mehr für den Nachwuchs, eine tarifvertraglich geregelte Übernahme nach erfolgreichem Abschluss und ein kostenloses ÖPNV-Ticket. Arbeitgeber hätten nun die Möglichkeit, „junge Menschen für die Arbeit im öffentlichen Dienst zu begeistern“, sagte ein Verdi-Sprecher. Eine höhere Vergütung sei auch notwendig, um steigende Mieten bezahlen zu können.

„Wollen eine Schippe drauflegen“

Am Donnerstag bleibt in der Region Hannover außerdem der Müll liegen. Mitarbeiter des regionalen Abfallbetriebs aha streiken, weder Restabfall noch Wertstofftonnen werden geleert. Einen Nachholtermin gibt es nicht. Auch Deponien und Wertstoffhöfe sind an diesem 15. Oktober geschlossen. Es ist das zweite Mal im gegenwärtigen Tarifkonflikt, dass aha-Beschäftigte die Arbeit niederlegen. Nicht betroffen vom Streik ist das Unternehmen Remondis, das in Umlandkommunen gelbe Säcke abfährt.

Die nächsten Tarifgespräche sind für den 22. und 23. Oktober in Potsdam angesetzt. Verdi fordert für alle Beschäftigten im öffentlichen Dienst 4,8 Prozent oder mindestens 150 Euro zusätzlich. Büschking sagte, Verdi wolle „in den nächsten Tagen und Wochen eine Schippe drauflegen“.

