Hannover

Mit einer Kundgebung auf dem Trammplatz will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag in Hannover in eine Woche mit massiven Warnstreiks starten. Von 11 Uhr an werden sich dort Beschäftigte der Landeshauptstadt versammeln, um ihren Forderungen in den Tarifverhandlungen für die rund 2,3 Millionen Mitarbeiter von Bund und Kommunen Nachdruck zu verleihen.

Streikinformationen nur schrittweise

Hannover soll in dieser Woche einer der Streikschwerpunkte sein. „Wir werden voraussichtlich jeweils am Vortag darüber informieren, wo gestreikt wird“, sagt Verdi-Sprecher Matthias Büschking. Zur Kundgebung am Montag werden vor allem Mitarbeiter aus den Bereichen Öffentliche Ordnung, Planen und Stadtentwicklung sowie von der Feuerwehr erwartet. An diesem Tag bleiben die Bürgerämter Linden, Sahlkamp und Herrenhausen sowie die Kfz-Zulassungsbehörde geschlossen. Bereits vereinbarte Termine entfallen. Weitere Ämter sind nur eingeschränkt erreichbar.

Üstra-Streik am Dienstag

Am Dienstag streiken unter anderem die Gewerkschaftsmitglieder bei der Üstra. Bahnen und Busse bleiben den ganzen Tag in den Depots. Wann und in welchem Umfang Kitas und die Müllabfuhr von Streiks betroffen sein werden, teilte Verdi am Wochenende nicht mit. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigen im öffentlichen Dienst eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent, mindestens aber 150 Euro pro Monat.

„Die Beschäftigen stemmen sich gegen den Stillstand in den laufenden bundesweiten Verhandlungen“, sagt Verdi-Vertreter Olaf Hartmann. Nicht nur in der Corona-Krise hätten die Beschäftigen der Stadt die Infrastruktur aufrechterhalten, betont Gewerkschaftssekretärin Sabrina Basti. „Sie erwarten zu Recht mehr als Applaus.“

Von Simon Benne