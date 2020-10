Hannover

Eltern von kleinen Kindern in Hannover müssen erneut umplanen: Die Gewerkschaft Verdi ruft die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der städtischen Kitas am Donnerstag zum Streik auf. „Wir gehen davon aus, dass die Kitas geschlossen bleiben,“ sagte Verdi-Sekretärin Stefanie Reich der HAZ. Laut einem Sprecher der Stadt sind nach derzeitigem Stand keine Notdienste für die Kinderbetreuung geplant.

Bereits in der vergangenen Woche hatten die Kita-Beschäftigten gestreikt. Einige Eltern hatten darauf mit Unverständnis reagiert, weil die Betreuungssituation angesichts der Corona-Krise ohnehin schon angespannt sei.

Streiks im Klinikum am Mittwoch und Donnerstag

Für den Verlauf der Woche sind Streiks in weiteren Bereichen des öffentlichen Dienstes angekündigt. Am Mittwoch und am Donnerstag wollen die Beschäftigten des Klinikums Region Hannover die Arbeit niederlegen. Am Donnerstag bleibt außerdem der Müll liegen. Beschäftigte des regionalen Abfallbetriebs Aha sind zum Streik aufgerufen, weder Restabfall noch Wertstofftonnen werden geleert. Einen Nachholtermin gibt es nicht. Auch Deponien und Wertstoffhöfe sind am 15. Oktober geschlossen. Außerdem bestreikt werden die Sparkasse Hannover und die Wasser- und Schifffahrtsverwaltung.

Für Donnerstag sind in Hannover und im Umland außerdem diverse Protestaktionen geplant. In der Stadt sollen ab 9 Uhr an verschiedenen Orten Menschenketten gebildet werden, unter anderem am Steintor, am Raschplatz, am Kröpcke und am Aegidientorplatz. Dabei protestieren die Beschäftigten aus den verschiedenen bestreikten Bereichen gemeinsam. Um 9.30 Uhr findet am Marktplatz in Laatzen eine Kundgebung statt, um 8.45 Uhr in Burgdorf am Bahnhof.

Azubis legen die Arbeit nieder

Bereits am Dienstag haben sich Nachwuchskräfte aus dem öffentlichen Dienst in Hannover am bundesweiten Azubi-Streiktag der Gewerkschaft Verdi beteiligt. Etwa 120 von ihnen zogen am Dienstagvormittag durch die Innenstadt und hielten Kundgebungen am Goseriedeplatz und am Opernplatz ab.

Die Forderungen der Auszubildenden: Monatlich 100 Euro mehr für Ausbildungen und Praktika, eine tarifvertragliche Regelung der Übernahme nach der Ausbildung und ein vom Arbeitgeber bezahltes Ticket für den öffentlichen Nahverkehr. In Hannover beteiligten sich Nachwuchskräfte des Klinikums Region Hannover, der Abfallwirtschaft Aha und des internationalen Hubschrauberausbildungszentrums der Bundeswehr in Bückeburg.

Protest für mehr Geld, Übernahme nach der Ausbildung und ÖPNV-Ticket: Auszubildende beim Streik in Hannover. Quelle: Verdi

Verdi-Landesjugendsekretär Jonas Schmidt betont, dass viele Nachwuchskräfte für die Ausbildung ihr Elternhaus verlassen: „Die Ausbildungsvergütung ist somit kein Taschengeld – sie wird für steigende Mieten dringend gebraucht.“ Die Demonstration bezeichnet Schmidt als „Erfolg unter Coronabedingungen“.

Nächste Verhandlungsrunde am 22. und 23. Oktober

Die nächste Tarifverhandlungsrunde für den öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen findet am 22. und 23. Oktober in Potsdam statt. Bis dahin ist mit weiteren Streiks zu rechnen. Man wolle „in den nächsten Tagen und Wochen eine Schippe drauflegen“, sagte Verdi-Landessprecher Matthias Büschking am Montag. Streik-Pläne für kommende Woche gibt es laut Verdi-Sekretärin Stefanie Reich allerdings noch nicht.

Von Yannick von Eisenhart Rothe