Hannover

Auch in dieser Woche will die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Hannover Mitarbeiter im öffentlichen Dienst zu Warnstreiks aufrufen. Davon sollen auch wieder die Busse und Bahnen bei der Üstra und die städtischen Kitas der Landeshauptstadt betroffen sein. Allerdings hat die Gewerkschaft bisher noch keine Details mitgeteilt, wann welche Einrichtungen bestreikt werden sollen. Einen Warnstreik bei der Üstra oder in den städtischen Kitas will Verdi mehrere Tage vorher ankündigen. Schon jetzt steht fest, dass am Donnerstag, 15. Oktober, in Hannover und im Umland kein Müll abgeholt wird.

„Wollen eine Schippe drauflegen“

Verdi hatte in der vergangenen Woche damit gedroht, die Streiks weiter zu verschärfen. Im Hinblick auf die anstehenden Verhandlungsrunde für die Tarife im öffentlichen Dienst bei den Kommunen und den Ländern „wollen wir in den nächsten Tagen und Wochen eine Schippe drauflegen“, sagte Verdi-Sprecher Matthias Büschking. Ziel sei es, den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen. Verdi fordert für 2,3 Millionen Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 4,8 Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 150 Euro monatlich zusätzlich. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 22. und 23. Oktober angesetzt. Die Gewerkschaft verlangt von den Arbeitgebern, bei diesem Termin ein Angebot vorzulegen.

Anzeige

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Bei den Warnstreiks bei der Üstra geht es um den Tarifvertrag der Verkehrsunternehmen. Hier will Verdi einen bundeseinheitlichen Tarifvertrag erstreiten, die Arbeitgeber lehnen das bisher ab. Schon in den vergangenen Wochen hatte Verdi in Hannover unter anderem bei der Üstra, in städtischen Kitas und in Krankenhäusern zu Streiks aufgerufen. Am vergangenen Freitag war erstmals die Müllabfuhr betroffen.

Von Mathias Klein