Hannover

Im Arbeitskampf bei der Gilde-Brauerei ist kein Ende in Sicht. Im Gegenteil: Die in der vergangenen Woche begonnene Aussperrung von 14 Mitarbeitern der Dosenabfüllung in dem hannoverschen Traditionsunternehmen wurde an diesem Montag fortgesetzt. „Mitarbeitern, die zur Nachtschicht und zur Frühschicht auf das Gelände wollten, wurde der Zugang verwehrt“, berichtet Finn Petersen von der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten ( NGG).

Gilde-Sprecherin Juliane Lorenz wollte sich am Montag zu der Aussperrung nicht äußern. Es handele sich um eine andere Firma, sagte Lorenz und verwies auf die Hannoversche Abfüllgesellschaft, eine Tochter der Gilde. Die Gilde-Brauerei wird weiterhin bestreikt.

Brauerei wird weiterhin bestreikt

Nach Angaben von NGG-Sprecher Petersen würden, wie schon in der vergangenen Woche, 14 Mitarbeiter ausgesperrt. „Wir können dagegen aber nichts machen“, sagt Petersen. Nach Auffassung der Gerichte handele es sich um eine zulässige Arbeitskampfmethode. „Wir verurteilen das“, sagt Petersen. Seine Gewerkschaft versuche weiterhin, mit der Gilde in Gespräche zu kommen. „Bisher gibt es aber keine Bewegung.“

In der vergangenen Woche waren in der Brauerei Mitarbeiter des zum Unternehmen gehörenden Frankfurter Brauhauses eingesetzt worden. Sie sollen in der Dosenabfüllung gearbeitet haben, um ausgesperrte Gilde-Mitarbeiter zu ersetzen.

Lesen Sie auch

Von Mathias Klein