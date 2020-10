Hannover

„Wir sind unverzichtbar“, rufen die Demonstranten energisch zum wiederholten Mal am Dienstagmittag vor dem Neuen Rathaus. Rund 500 Beschäftigte des städtischen Fachbereichs Jugend und Familie haben am Dienstag ihre Arbeit niedergelegt und zogen zusammen vom Opernplatz zum Trammplatz. Dort versammelten sie sich für eine lautstarke Kundgebung.

Neben den Mitarbeitern der städtischen Kitas nahmen auch Beschäftigten des kommunalen Sozialdienstes, der offenen Kinder- und Jugendhilfe und des Heimverbandes am Streik teil. Alle städtischen Kindertagesstätten waren am Dienstag geschlossen, auch der Betrieb in den betroffenen Verwaltungsabteilungen lief nur eingeschränkt.

Anzeige

Verdi fordert 4,8 Prozent mehr

Die Gewerkschaft Verdi fordert für die Arbeitnehmer 4,8 Prozent mehr Gehalt. Dies soll rückwirkend ab dem 1. September für die nächsten zwölf Monate gelten. Des Weiteren fordert Verdi, das Gehalt für Auszubildende um 100 Euro zu erhöhen, den Vertrag für Altersteilzeit fortzuführen sowie die wöchentliche Arbeitszeit von Ost- und Westdeutschland anzugleichen. In zwei Verhandlungsrunden habe der Arbeitgeber den Beschäftigten kein Angebot gemacht, sagte Olaf Hartmann, Gewerkschaftssekretär bei Verdi.

Lesen Sie auch: Das halten Eltern von den Kita-Streiks

Weitere Streiks möglich

Die Demonstranten äußerten sich wütend und besorgt und betonten, ihr Beruf habe eine hohe Bedeutung für die Gesellschaft während der Corona-Pandemie. „Wir sind es wert, wir sind das System. Die Leute sind frustriert. Applaus von den Balkonen reicht nicht“, sagte Carsten Eisolt, Personalratsvorsitzender der Region Hannover. Sollte der Arbeitgeber kein verhandlungswürdiges Angebot vorlegen, würden weitere Streiks folgen.

„Wir sind unverzichtbar“: Rund 500 Stadtbeschäftigte demonstrieren in Hannover. Quelle: Wallmüller

Regenschirm für Personaldezernet

Hoffnung setzen die Beschäftigten in Lars Baumann, den neuen Personaldezernenten der Stadt Hannover, dem die Demonstranten einen Regenschirm als symbolischen Rettungsschirm überreichten. Sie argumentierten, eine Gehaltserhöhung im öffentlichen Dienst könne auch für mehr Bewerbungen auf viele unbesetzte Stellen sorgen.

Von Inga Schönfeldt