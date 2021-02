Hannover

Schüler in Abschlussklassen und Grundschulen haben in Niedersachsen eigentlich Anrecht auf Präsenzunterricht, abwechselnd in halbierten Gruppen. Doch diese Woche ließen manche Gymnasien und Gesamtschulen in Hannover ihre Schüler am Donnerstag und teils auch am Freitag im Onlineunterricht. Montag bis Mittwoch hatten Stadt und Region den Präsenzunterricht wegen der Wetterlage sowieso abgesagt.

Donnerstag sollte der Präsenzunterricht trotz Warnstreik und Wintereinbruch jedoch in Grundschulen und Abschlussklassen wieder starten. „Unbestritten ist, dass der Streik der Schulhausmeister eine zusätzliche Belastung für Lehrkräfte und Schulleitung bedeutet. Dies sollte aber kein Grund für eine Schulschließung sein. Im Idealfall informiert uns die Schule vorab, wenn sie Probleme befürchtet. Dann können wir gemeinsam eine Lösung finden und entsprechend Hilfe anbieten“, sagt Stadtsprecherin Susanne Stroppe.

Schnee und Streik: Unterricht nur online

Die Integrierte Gesamtschule Südstadt ließ ihre Schüler am Donnerstag dennoch zu Hause lernen. Die Begründung: Bei der Wetterlage sei der Hausmeister für die Wegesicherheit erforderlich. Ohne ihn fielen Schneeräumen und Streuen aus.

Die Goetheschule in Herrenhausen blieb die ganze Woche beim Distanzunterricht. „Wir haben das Mittwoch entschieden, denn die Lehrkräfte müssen wissen, worauf sie sich vorbereiten“, erklärt Schulleiter Michael Schneemann. Die Stadtbahnen fahren auf der Strecke nicht, einzelne Schüler im Abiturjahrgang wohnen in Garbsen oder der Wedemark. „Ich halte die Entscheidung für richtig. Es ist ja kein Unterricht ausgefallen.“

Eltern melden ihre Kinder vom Unterricht ab

Dagegen kamen am Donnerstag und Freitag rund 200 Schüler wieder an die IGS Linden. Schulleiter Tobias Langer schloss am Streiktag die Schule auf, auch die Arbeit im Sekretariat wurde neu verteilt. „Eine ganze Reihe von Eltern hat ihre Kinder abgemeldet, weil sie ihnen den Schulweg nicht zumuten wollten“, berichtet Langer. Einem Schüler ist der Unterricht in der Schule sogar so wichtig, dass er dafür morgens und nachmittags jeweils zwei Stunden zu Fuß geht.

Normal lief der Wechselunterricht auch an der Schillerschule. „Unser Hausmeister hatte vor dem Streiktag alles perfekt vorbereitet, vorher gestreut und Schnee geschippt“, berichtet Schulleiterin Beate Günther. Aus dem Abi-Jahrgang blieben nur wenige Schüler zu Hause, weil sie weit entfernt in Orten wie Peine oder Bissendorf wohnen.

Von Bärbel Hilbig