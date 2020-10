Streiks am Mittwoch: Kitas dicht, Müll bleibt liegen – aber die Üstra fährt

Hannover

Kurz vor der dritten Verhandlungsrunde mit den öffentlichen Arbeitgebern setzt die Gewerkschaft Verdi ihre Serie von Streiks mit einem Großkampftag fort. Am Mittwoch bleiben erneut die städtischen Kitas geschlossen, außerdem legen wiederholt die Müllwerker von Aha die Arbeit nieder. Ausgenommen vom Streik ist am Mittwoch die Üstra, der Nahverkehr zur Infa-Messe ist damit gewährleistet.

Kundgebung auf dem Opernlatz

Für Mittwoch, 21. Oktober, ist auf dem Opernplatz für 11 Uhr zudem eine Kundgebung mit dem Verdi-Bundesvorsitzenden Frank Werneke geplant. Die Veranstaltung fällt wegen der Pandemie deutlich kleiner aus als üblich, sie wird deshalb zu weiteren Versammlungen auf Trammplatz, Goseriedeplatz und Steintorplatz per Video übertragen.

Anzeige

In der ganzen Region Hannover bleiben wegen des Warnstreiks Abfälle liegen, Wertstoffhöfe und Deponien bleiben geschlossen. Die Abfuhr wird an den Folgetagen nicht nachgeholt. Abgeholt wird nur Sperrmüll, wenn dies von Aha für den 21. Oktober zugesagt worden ist. Das private Unternehmen Remondis, zuständig etwa für die gelben Säcke im Umland, ist vom Streik nicht betroffen. Verdi hat für Mittwoch neben Beschäftigten der Landeshauptstadt auch Mitarbeiter des Klinikums Region Hannover, der Umlandkommunen, der Sparkasse Hannover und der Wasser-und Schifffahrtsverwaltung zum Streik aufgefordert.

„Angebot ist respektlos“

Im Tarifkonflikt bieten Bund und Kommunen den Beschäftigten derzeit insgesamt 3,5 Prozent mehr Lohn und Gehalt an, gestaffelt über drei Jahre. Dazu sagte Verdi-Sekretärin Stefanie Reich am Montag: „Die angebotenen Gehaltserhöhungen sind geradezu respektlos“, an vielen Stellen würden bestehende Regelungen sogar verschlechtert. Die Arbeitgeber würden den Konflikt unnötig verschärfen, „die Beschäftigten setzen dem ein deutliches Zeichen entgegen“. Die Gewerkschaft fordert Lohnsteigerungen von 4,8 Prozent, mindestens jedoch 150 Euro pro Monat. Die Laufzeit soll nur ein Jahr betragen. Die Verhandlungen finden am 22. und 23. Oktober in Potsdam statt.

Von Gunnar Menkens