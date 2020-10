Die Gewerkschaft Verdi setzt die Serie von Warnstreiks fort. Um Druck auszuüben, bleiben in dieser Woche die städtischen Kitas für einen Tag geschlossen, die Üstra steht ein zweites Mal 24 Stunden lang still – und erstmals streiken auch Mitarbeiter des regionalen Abfallbetriebs Aha.

Streiks in dieser Woche in Hannover: Kitas, Üstra, Müllabfuhr betroffen

