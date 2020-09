Hannover

Der 48-jährige Mann, der in der Nacht zu Donnerstag bei einer Schlägerei am Marstall lebensgefährlich verletzt wurde, ist tot. Die Ärzte, die den Mann behandeln, haben den Hirntod festgestellt. Nach Angaben der Polizei Hannover hat sich noch in der Tatnacht ein mutmaßlicher Angreifer gestellt, er wurde vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind dagegen noch immer unklar.

Der Rettungsdienst hatte das Opfer direkt nach dem Streit um 21.30 Uhr reanimiert und in eine Klinik gebracht. Doch offenbar waren alle Wiederbelebungsversuche erfolglos: „Im Krankenhaus wurde der Hirntod beim 48-Jährigen festgestellt“, teilte Polizeisprecherin Jessika Niemetz am Donnerstagmorgen mit. Seine ein Jahr ältere Begleiterin werde seelsorgerisch betreut.

19-Jähriger stellt sich noch in der Nacht

Bislang bekannt ist, dass die beiden offenbar am Abend zuvor mit mehreren Personen in Streit geraten waren. In der Folge sei es zur Schlägerei an der Knochenhauerstraße gekommen, dabei fiel der 48-Jährige offenbar unglücklich auf den Boden und zog sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Vier mutmaßliche Täter – darunter eine Frau – rannten laut Polizei Richtung Schmiedestraße und Georgstraße davon, eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.

Ein Verdächtiger stellte sich dann aber noch in der Nacht der Polizei. Bei ihm handelt es sich um einen 19-Jährigen. „Er befindet sich derzeit im Polizeigewahrsam, und ihm wurde eine Blutprobe entnommen“, sagt Niemetz. Die Suche nach den Mittätern dauert an.

Das Alter der Männer wird auf etwa 20 Jahre geschätzt. Einer soll schlank, dunkelhäutig und etwa 1,86 Meter groß sein. Der Verdächtige war dunkel gekleidet und hat Rastalocken. Zum zweiten Gesuchten gibt es keine Beschreibung. Die sehr dünne Frau soll wiederum etwa 1,55 Meter und 25 Jahre alt sein. Sie trug Joggingsachen und hat lange blonde Haare. Hinweise werden unter Telefon (0511) 109 55 55 erbeten.

