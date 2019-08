Hannover

Die Polizei sucht Zeugen nach dem Angriff eines bislang unbekannten Mannes auf einen 40-Jährigen mit einer Glasflasche. Der Vorfall trug sich in der Nacht zu Montag am Steintor zu. Nach Angaben der Behörde war der 40-Jährige gegen 1.15 Uhr an einem Treppenabgang an der Steintorstraße mit einem offensichtlich aus Afrika stammenden Mann in Streit geraten. Die Hintergründe für die Auseinandersetzung sind noch unklar.

Im Verlauf des Streits soll der Angreifer eine Glasflasche genommen und sie dem 40-Jährigen auf den Kopf geschlagen haben. Nach der Attacke flüchtete der Afrikaner zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 40-Jährige trug leichte Verletzungen davon und musste ambulant in einer Klinik behandelt werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Die Beamten suchen Zeugen, die Angaben zu dem Schläger machen können. Hinweise nimmt die Behörde unter der Nummer (0511) 1 09 28 20 entgegen.

Von Tobias Morchner