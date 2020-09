Hannover

Blutiger Streit auf einem Hinterhof in Vinnhorst: Ein 37-jähriger Mann ist am Sonntagmorgen hinter einem Haus an der Schulenburger Landstraße mit einem 27-Jährigen heftig in Streit geraten. Der Mann attackiert dann seinen Kontrahenten immer wieder mit einem scharfen Werkzeug. Laut Polizei erlitt der junge Mann dabei tiefe Schnittwunden an beiden Armen und im Nacken. Ein Notarzt brachte den Schwerverletzten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter wurde nach einer kurzen Flucht festgenommen.

Polizei fahndet mit Hubschrauber nach mutmaßlichen Täter

Nach Angaben von Polizeisprecher Michael Bertram kam bei der Fahndung auch ein Hubschrauber zum Einsatz. Schon kurz nach dem blutigen Streit sei der Tatverdächtige gegen 10 Uhr im Bereich der Wiesenauer Straße von Einsatzkräften festgenommen worden. Ein Atemalkoholtest ergab für den 37-Jährigen später einen Wert von 2 Promille.

Anzeige

Tatwaffe bleibt verschwunden

Ermittler suchten rund um den Einsatzort vergeblich nach der Tatwaffe. Laut Polizei wurde aber unmittelbar nach der Festnahme auf richterliche Anordnung ein Zimmer des Verdächtigen in einer Wohnung an der Schulenburger Landstraße durchsucht. Dabei beschlagnahmten Beamte eine größere Menge unterschiedlicher Drogen.

Weitere HAZ+ Artikel

Gegen den 37-Jährigen wird nun nicht nur wegen gefährlicher Körperverletzung, sondern auch wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ermittelt.

Die aktuellsten Polizeimeldungen aus Hannover finden Sie hier

Von Ingo Rodriguez