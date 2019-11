Wer wird Hannovers neuer Oberbürgermeister? Das entscheidet sich am 10. November in einer Stichwahl zwischen Belit Onay (Grüne) und Eckhard Scholz (für CDU). Im Auftrag der HAZ hat das Forsa-Institut nach der politischen Stimmung in Hannover gefragt. Wie bekannt sind die beiden Kandidaten eigentlich?