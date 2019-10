Hannover

Bushaltestellen sollen zu „kleinen Oasen“ im Stadtgebiet werden, so wünscht es sich die CDU. In einem Antrag an die Stadtverwaltung fordern die Christdemokraten, die Dächer von Bushäuschen zu bepflanzen. „Wir wollen der Versiegelung des öffentlichen Raums etwas entgegensetzen“, sagt CDU-Umweltpolitiker Maximilian Oppelt. Vorbild sei die Stadt Utrecht, wo kürzlich 316 Bushäuschen begrünt wurden. Der im Grunde harmlose Wunsch verursacht derzeit viel Wirbel innerhalb der Mehrheitsfraktionen ( SPD, Grüne, FDP) im Rat. Die FDP ist gewillt, aus der Bündnisdisziplin auszuscheren und der CDU zuzustimmen – ein bisher einmaliger Vorgang seit Bestehen der Partnerschaft.

FDP : Dächer sind zu klein für Solaranlagen

Den Grünen geht der CDU-Antrag nicht weit genug. Sie fordern, dass die Stadt auch die Installation von Fotovoltaikanlagen auf Bushäuschen prüfen solle. Ihren Änderungsantrag haben sie bereits mit der SPD abgestimmt. Die FDP dagegen meint, dass Aufwand und Ertrag solcher Mini-Solaranlagen in keinem Verhältnis stehen. Die Flächen auf den Haltestellendächern seien viel zu klein, um einen nennenswerten Energieertrag zu bringen. „Die Dächer aber zu begrünen, ist eine gute Idee der CDU und ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz“, meint FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Und wenn jemand einen guten Vorschlag mache, könne man dem auch zustimmen.

Grüne: Solaranlagen liefern Strom für Haltestellenbeleuchtung

Das verursacht Kopfschütteln bei den Grünen. „Der Ertrag der Fotovoltaikanlagen dürfte so groß sein, dass Bushäuschen damit beleuchtet werden können“, sagt Grünen-Umweltpolitiker Mark Bindert. Die Bedenken des FDP-Fraktionschefs seien nicht zu verstehen. Aber auch der Bepflanzung von Bushäuschen wollen sich die Grünen nicht verschließen. „Beides ist gleichermaßen möglich“, meint Bindert. Zunächst sollten nur neue Häuschen bepflanzt und mit Solaranlagen ausgestattet werden, später könne die Prozedur auch auf bestehende Haltestellen ausgedehnt werden.

