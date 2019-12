Hannover

Fünf junge Männer haben in der Nacht zu Sonnabend einen 18-Jährigen vor der Disco „ Funpark“ an der Expo-Plaza in Hannover überfallen. Ein Täter hatte eine Schusswaffe bei sich. Zuvor waren das Opfer mit seinem Begleitern sowie die Angreifer in eine Auseinandersetzung auf der Tanzfläche verwickelt. Als der Sicherheitsdienst die Streitenden hinauswarf, gerieten die neun Männer auf der Straße erneut aneinander.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen 2.40 Uhr, laut Website des Funparks fand in dieser Nacht die Party „Konfettirausch“ für alle ab 16 Jahren statt. Nach dem Rauswurf in Folge des Streits entdeckten der 18-Jährige und seine Freunde im Alter von 16, 17 und 19 Jahren ihre Konkurrenten an der Mailänder Straße wieder. „Sie gingen auf sie zu, um sich zu unterhalten“, sagt Polizeisprecher André Puiu. Daraufhin sei die Situation dann eskaliert.

Mit Schlägen und Tritten traktiert

„Einer der Unbekannten schubste den 18-Jährigen, ein weiterer zog eine Schusswaffe und zielte damit auf das Opfer“, sagt Puiu. Die Freunde des jungen Mannes ergriffen daraufhin die Flucht und ließen ihren Kumpel allein zurück. Der 18-Jährige wehrte sich zwar noch gegen seine Angreifer, doch die fünf Täter überwältigten ihn schließlich, drückten ihn zu Boden. Laut Puiu traktierten die Räuber ihr Opfer „mit Schlägen und Tritten“. Vor der Flucht erbeuteten die Angreifer noch die Jacke des 18-Jährigen.

Die Polizei sucht nun nach den fünf Räubern, von zwei südländisch Aussehenden gibt es Beschreibungen. Der Bewaffnete ist demnach etwa 1,70 Meter groß, athletisch gebaut und hat eine Undercut-Frisur. Zur Tatzeit trug der Unbekannte einen weißen Rollkragenpullover und eine dunkle Jacke. Der Zweite ist knapp 1,90 Meter groß, schmal und hat einen Boxerhaarschnitt. Der Gesuchte trug einen schwarzen Nike-Pullover mit einem roten Streifen je Ärmel. Die Polizei nimmt Zeugenhinweise unter Telefon (0511) 109 36 20 entgegen.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Peer Hellerling