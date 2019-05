Aus der Stadt Klage vor Gericht Taxis in Hannover: Werden manche Fahrer bevorzugt behandelt? Bei Hallo Taxi gibt es Streit: Taxiunternehmer fühlen sich bei der Vergabe lukrativer Fahrten benachteiligt. Ein Unternehmer will dagegen jetzt gerichtlich vorgehen.

Manche Taxiunternehmer an Hauptbahnhof in Hannover fühlen sich benachteiligt. Ein Unternehmer will jetzt klagen. Quelle: Ole Spata, dpa