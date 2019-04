Hannover

Die Polizei fahndet nach einem 39-Jährigen, der im Verdacht steht, in der Nacht zu Mittwoch in Misburg-Nord im Streit einen Mann niedergestochen zu haben. Die bisherige Suche nach dem Tatverdächtigen, bei der auch ein Hubschrauber zum Einsatz kam, verlief erfolglos.

Die beiden gleichaltrigen Männer hatte in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Kleiberweg gemeinsam mit zwei Zeugen einen geselligen Abend verbracht und dabei reichlich Alkohol getrunken. Gegen 1.40 Uhr verließen die beiden 39-Jährigen die Wohnung. Vor dem Gebäude gerieten sie, aus bislang ungeklärter Ursache in einen Streit. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Verdächtige dann ein Messer gezogen und und sein Gegenüber damit im Bereich des Bauchs verletzt haben. Nach dem Angriff rannte er in unbekannte Richtung davon.

Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten 39-Jährigen in eine Klinik. Gegen den Angreifer läuft ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

Von tm