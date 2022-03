Streit in der SPD Hannover: Jetzt schaltet sich der Bezirk ein

Hannover

Nach dem Streit um den Vorsitz des SPD-Unterbezirks Hannover und den abgesagten Parteitag am vergangenen Sonnabend hat sich jetzt der SPD-Bezirk Hannover eingeschaltet. Der Vorstand des Bezirks will in einem Gespräch mit dem geschäftsführenden Vorstand des Unterbezirks ausloten, wie es künftig an der Spitze weitergehen soll.

Erst einmal eine Übergangslösung?

Diskutiert wird über mehrere Möglichkeiten: Beispielsweise könnte beim auf den 30. April verschobenen Parteitag zunächst eine Übergangslösung mit zwei erfahren Mitgliedern gewählt werden. Deren Aufgabe wär es, die Partei in der Region Hannover nach der Führungskrise zu beruhigen und in die Landtagswahl im Oktober zu führen. Über eine neue Spitze würde dann im Anschluss diskutiert. Denkbar ist aber auch, gleich eine dauerhafte Doppelspitze zu wählen. Die müsste dann aus einer Frau und einem Mann bestehen, wobei dann sowohl die Landeshauptstadt als auch das Umland an der Spitze der rund 8000 Parteimitglieder vertreten sein sollen.

Steht weiter zur Verfügung: Regionspräsident Steffen Krach könnte SPD-Unterberzirksvorsitzender werden. Quelle: Christian Behrens (Archiv)

Aber auch ein alleiniger Vorsitzender oder eine alleinige Vorsitzende ist weiterhin denkbar. Regionspräsident Steffen Krach, den Mitglieder des Unterbezirksvorstands bereits in der vergangenen Woche vorgeschlagen hatten, ist offenbar weiterhin im Rennen. Er gilt als jemand, der sowohl integrativ wirken kann, als auch neue Ideen hat und andere dafür begeistern kann.

Krach bleibt im Rennen

Aus dem SPD-Vorstand hieß es, Krach habe der SPD in der Region Hannover mit seinem Sieg bei der Regionspräsidentenwahl und nach der verlorenen Oberbürgermeisterwahl in Hannover wieder Zuversicht und Hoffnung gegeben. Deshalb sei er jetzt auch der richtige Mann an der Spitze des Unterbezirks. Rechtlich wäre die Doppelkonstruktion aus Regionspräsident und SPD-Unterbezirksvorsitzendem möglich. Allerdings ist ein Regionspräsident zu parteipolitischer Neutralität verpflichtet. Deshalb wäre es nicht ganz einfach für Krach, ständig zwischen dem Handeln als Regionspräsident und als Parteivorsitzender zu trennen.

Gilt manchen als nicht mehr als geeignet: Der Griff nach dem Amt des Co-Vorsitzenden hat bei einigen das Ansehen von Alptekin Kirci geschmälert. Quelle: Moritz Frankenberg (Archiv)

Der hannoversche Landtagsabgeordnete Alptekin Kirci hatte vor rund zwei Wochen den Streit entzündet. Er hatte sich per Mail als Co-Vorsitzender für eine Doppelspitze mit der amtierenden Unterbezirksvorsitzenden Claudia Schüßler ins Gespräch gebracht. Vorstandsmitglieder hatten Kirci daraufhin vorgeworfen, er wolle mit dem Posten seine Ausgangsposition für einen sicheren Listenplatz bei der Landtagswahl verbessern. Schüßler hatte die Doppelspitze abgelehnt. Sowohl Kirci als auch Schüßler gelten in der SPD nach diesem Streit als nicht mehr geeignet für die Vorstandsspitze.

Druck, zu einer schnellen Lösung zu kommen, gibt es aus dem Landesvorstand der SPD: Eine Partei, die sich streite, sei für Wähler uninteressant, heißt es dort.

Von Mathias Klein