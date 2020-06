Wülfel

Die Schwierigkeiten im Vorfeld des in Wülfel geplanten Bauprojekts Wohnpark Brabrink haben in der vergangenen Bezirksratssitzung erneut Widerhall gefunden. Etliche Nutzer der Häuschen und Lauben, die nach Auffassung der Stadt und des Investors auf dem Grabeland-Grundstück nahe der Hildesheimer Straße illegal wohnen, erhoben zum wiederholten Male ihre Stimme. Einige Politiker zeigten sich verunsichert, ob sie immer offen und ehrlich informiert worden sind.

In einem Gespräch mit der HAZ erläuterte Dimitri Lambrecht, Geschäftsführer der Achte World-Investment Bauträger GmbH aus Hameln, wie er die Dinge sieht. Sollte es vonseiten des Bezirksrats eine Einladung geben, würde er dem Gremium und der Öffentlichkeit auch gerne persönlich Rede und Antwort stehen.

Anzeige

Auch Kita ist geplant

Die World-Investment will nahe der Stadtgrenze von Hannover und Laatzen einen großen Wohn- und Bürokomplex mit acht Gebäuden errichten. Geplant sind 165 Wohnungen – davon 50 Sozialwohnungen –, Büroräume auf 1200 Quadratmetern, eine Kita mit Kinderkrippe sowie gastronomische Betriebe. Für die Architektur des bis zu elf Stockwerke hohen Ensembles zeichnet der Schweizer Architekt Max Dudler verantwortlich.

Weitere HAZ+ Artikel

So könnten die Wohnblocks auf dem hinteren Teil des Geländes aussehen. Quelle: Büro Max Dudler

Erneut wiesen Bewohner des Areals in der Bezirksratssitzung darauf hin, dass sie auf dem Gelände ein Wohnrecht hätten. Wer länger als fünf Jahre dort lebe, so erklärte ein Pächter, genieße laut einer früheren Auskunft des Bauamts Bestandsschutz. Werner Stamme, einer der Wortführer der Nutzer, gab einen Einblick, wie primitiv – und günstig – sich das Leben auf dem Areal südlich des alten Wülfeler Ritterguts gestaltet.

Abwasser wird abgepumpt

Die Häuser seien nicht mit dem kommunalen Frischwassersystem verbunden, so Stamme, sondern würden mit Brunnenwasser versorgt. Auch sei das Gelände nicht an die Kanalisation angeschlossen, stattdessen sammele man Abwasser und Fäkalien in Gruben, die gelegentlich abgepumpt werden. Die Müllabfuhr steuere das Gelände nicht an, jeder Bewohner sei dafür verantwortlich, seinen Abfall selbst zu entsorgen. In Gesprächen habe der Investor gedroht, dass die Nutzer ihre Altlasten vor einer Räumung des Geländes möglicherweise selbst entsorgen müssten: „Aber alte Asbestplatten hat hier doch jeder auf seinem Grundstück herumliegen.“

Werner Stamme gehört zu den Nutzern der Lauben, die nicht kampflos weichen wollen. Quelle: Simon Benne

„Für Bauvorhaben auf diesen Parzellen wurden niemals Bauanträge gestellt und es gibt auch keine von der Stadtvermessung vergebenen Adressen“, stellte Bezirksratsbetreuerin Gundula Ohlhorst aufgrund von zwei Anfragen von SPD und CDU fest. Nach derzeit geltendem Baurecht handele es sich bei dem Gelände um eine private Grünfläche; Wohnen sei auf diesen Grabelandparzellen überhaupt nicht genehmigungsfähig.

Ohlhorst fügte hinzu: „Die heutige Nutzung ist ausschließlich privat organisiert und unterliegt nicht den Vorgaben und dem Schutz des Kleingartengesetzes.“ So würden die Bewohner auch nicht vom Kleingärtnerverband vertreten. Ein Vertreter der Bauverwaltung, der namentlich nicht genannt werden will, formulierte es auf Anfrage der HAZ sehr deutlich: „Die Gebäude auf dem Areal sind Schwarzbauten, und für Schwarzbauten kann kein Gewohnheitsrecht gelten.“

Stimmung ist umgeschlagen

Wie Investor Dimitri Lambrecht sagte, führe er wegen des Wohnparks Brabrink seit dem Sommer 2019 Gespräche mit der Stadt. Inzwischen sei der Verkauf des Baugeländes, zu dem auch noch eine große Brachfläche zählt, perfekt; lediglich die Eintragung ins Grundbuch sei noch nicht erfolgt, da das Grundbuchamt aufgrund der Corona-Epidemie derzeit nur eingeschränkt arbeitsfähig sei.

Nachdem er vom Vorbesitzer die Erlaubnis bekommen habe, so der 37-Jährige, sich frei auf dem Gelände bewegen zu dürfen, habe er den Kontakt mit den Pächtern gesucht. Zu Anfang seien die meisten Gespräche einvernehmlich verlaufen und es hätten sich viele Einigungsmöglichkeiten abgezeichnet, aber nun sei die Stimmung – aufgrund der Fundamentalopposition einzelner Nutzer – umgeschlagen.

Zu dem Baugelände zählt auch eine Brachfläche nahe der Hildesheimer Straße. Quelle: Michael Zgoll

Vier Grundstücke stünden derzeit leer, so der Geschäftsführer, und für einige Pächter habe die World-Investment eine Lösung gefunden: entweder hätten die Bewohner selbst gekündigt oder Absprachen zu einem Auszug zugestimmt. Allerdings habe er mit 15 von 24 Nutzern bislang noch keine Einigung erzielt. Dabei sei die Rechtslage eindeutig: Alle Pachtverträge würden eine Kündigung zum Jahresende 2020 mit Drei-Monats-Frist zulassen. „Die Pächter werden im Juli die Kündigungen bekommen und müssen ihre Parzellen dann spätestens bis zum Jahresende geräumt haben“, sagte Lambrecht. Wer sich mit dem Unternehmen einvernehmlich einige und schon zum 31. Oktober ausziehe, bekomme eine Prämie von 1000 Euro ausgezahlt.

Investor will Rückbau übernehmen

Nach Angaben des Geschäftsführers wird seine Firma auch die Kosten für den Rückbau der Häuschen und Gartenanlagen übernehmen, wenn es zu einvernehmlichen Lösungen kommt, „obwohl dies eigentlich Sache der Nutzer ist“. „Wir rechnen mit Summen zwischen 4000 und 7000 Euro pro Parzelle“, erklärte der 37-Jährige. Wer allerdings Sondermüll auf dem Gelände lagere – so gebe es etwa Fässer mit Altöl, die ein Motorradbastler dort befüllt habe –, müsse diesen auch selbst entsorgen.

Lambrecht rechnet damit, dass der Boden aufgrund der jahrzehntelangen Belastungen vollkommen übersäuert ist und als Sondermüll eingestuft wird, aber dies wolle man im Laufe der nächsten Wochen anhand von Probebohrungen klären. Einem Dauerbewohner, fügte er hinzu, habe World Investment eine sanierte 63-Quadratmeter-Wohnung in Letter inklusive einer Mietzahlungs-Übernahme für ein Jahr angeboten, doch sei der Mann nicht zu einem vereinbarten Gesprächstermin erschienen.

Von Michael Zgoll