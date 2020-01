Hannover

Die Aufregung um die Kassenbonpflicht nimmt immer skurrilere Züge an. Bäcker Gerhard Bosselmann hat aus Wut über die Regelung ein Plakat in seine Schaufenster hängen lassen, auf dem er vor Vergiftungsgefahr durch die Kassenzettel warnt. Vor allem Schwangere sollten sich schnell die Hände waschen, nachdem sie das Papier angefasst hätten, um Fehlgeburten zu vermeiden. „Gerne halten wir für Sie Gummihandschuhe bereit, damit Sie den Bon ohne gesundheitliche Schäden annehmen können“, schreibt Bosselmann. Nach heftiger Kritik in sozialen Medien hat er das Plakat aber schnell wieder abgehängt. „Mir ist einfach der Kragen geplatzt wegen immer neuer bürokratischer Regelungen“, sagt er. „Es war eigentlich als Persiflage auf die Bonpflicht gemeint, aber ich bin vielleicht etwas über das Ziel hinausgeschossen.“

Viel Ärger um neue Bonpflicht

Seit dem 1. Januar müssen an allen elektronischen Kassen auch für Kleinstbeträge Bons ausgedruckt werden. Der Bund will damit Steuerbetrug vorgreifen, angeblich gehen ihm jährlich 10 Milliarden Euro durch falsches oder unterbliebenes Abrechnen von Beträgen verloren. Bäcker und Kioskbetreiber mobilisieren seit Monaten gegen die Bonpflicht und argumentieren vor allem mit Umweltaspekten, weil die Kassenbons von Thermodruckern bisher nicht im Altpapier entsorgt werden durften.

Thermozettel dürfen jetzt ins Altpapier

Tatsächlich enthielt das klassische Thermopapier bisher größere Mengen des krebserregenden Bisphenol-A (BPA), weshalb es nicht im Altpapier entsorgt werden durfte. Bei Thermopapierkassen wird die schwarze Schrift auf weißem Grund nicht aufgedruckt, sondern durch eine chemische Wärmereaktion erzeugt, ähnlich wie bei einer Fotoentwicklung. Der Gesetzgeber aber hat das BPA gerade verboten, seit Jahresbeginn darf der Stoff Thermobeschichtungen nicht mehr zugefügt werden.

Aha: Zettel kontrollieren

Der Abfallwirtschaftsbetrieb Aha bestätigt gegenüber der HAZ, dass künftig alle Thermopapierprodukte wie Kassenbons oder auch Fahrkarten den Aufdruck BPA-frei enthalten müssen. „Die Chemikalie darf bei der Herstellung von Kassenbons ab dem 1. Januar 2020 nicht erneut zugegeben werden. Demnach kann alles, was jetzt als BPA-frei gekennzeichnet ist, dem Altpapier zugeführt werden“, sagt Sprecherin Helen Herich. Fehle der Aufdruck allerdings, solle man das Thermopapier besser doch im Restmüll entsorgen. Zu groß sei die Gefahr, dass alte BPA-Bestände sonst „etwa in Form von Recyclingtoilettenpapier in Kontakt mit Mensch und Umwelt kommen“, sagt Herich.

Es gibt auch Öko-Kassenzettel

Den Öko-Kassenbon kann man sogar essen: Im Comix-Buchladen an der Goseriede hält Chefin Swantje Wieland (rechts neben ihr: Tochter Marlena) die Aufregung um die Umweltfolgen der Bonpflicht für übertrieben. In ihrem Laden kommen schon lange unbeschichtete Bons zum Einsatz. Quelle: Navid Bookani

Einige Geschäfte aber sind längst weiter. Im Comix-Buchladen an der Goseriede verwenden die Inhaberinnen Swantje Wieland und Katinka Kornacker schon seit etwa einem Jahr Öko-Kassenbons, die mit Thermodruckern funktionieren und laut Herstellerangaben völlig ohne chemische Farbentwickler auskommen. „Ich verstehe die ganze Aufregung um die angebliche Umweltgefährdung der Kassenbons nicht“, sagt Wieland: „Jeder Ladenbetreiber kann doch längst ökologische Materialien verwenden, wenn es ihm ernst ist mit dem Thema.“ Die sogenannten Ökobons seien zwar etwas teurer, „aber das ist uns die Gesundheit unserer Mitarbeiter und die Umwelt wert“, sagt Wieland. Weiterer Vorteil: Die Ökobons verblassen nicht, wenn sie im Sonnenlicht liegen.

Kassenumrüster vor Mammutaufgabe

Steht vor einer Mammutaufgabe: Horst Lotholz Inhaber von Kassen Steiner. Quelle: Navid Bookani

Derweil stehen Kassenspezialisten wie Horst Lotholz von Kassen-Steiner vor einer Mammutaufgabe: Bis September müssen Tausende Kassen nachgerüstet werden, weil der Gesetzgeber zusätzlich zur Bonpflicht auch eine neue Datenverschlüsselung für elektronische Kassen angeordnet hat. „Dabei sind die von uns vertriebenen Kassen schon lange manipulationssicher“, sagt Lotholz. Die verschärfte neue Regelung halte er daher für übertrieben.

Bosselmann : 30 Kilometer Kassenbons

Auch Bäcker Bosselmann schimpft über immer neue Belastungen für den Mittelstand. „Ich habe errechnet, dass ich in diesem Jahr etwa 12.000 Euro für Bonrollen ausgeben werde und in meinen Läden rund 30 Kilometer Kassenbons ausgestellt werden müssen – die keiner haben will“, sagt er. Comix-Händlerin Wieland dagegen kann den Wunsch der Regierung nach Steuergerechtigkeit nachvollziehen: „Es weiß doch jeder, wie viel an Kassen betrogen wird“, sagt sie: „Wir geben schon lange jedem Kunden den Bon mit, allein schon damit er die Möglichkeit zum Umtausch hat.“

