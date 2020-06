Hannover

Christian Mews hat seine Bewerbung als Baudezernent in Hannover zurückgezogen. Das hat die SPD am Donnerstag mitgeteilt. Mews, derzeit Kreisbaurat in Peine, war der Wunschkandidat der Sozialdemokraten für den Posten. Nach HAZ-Informationen hatte Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) Zweifel am Kandidaten.

Die SPD hatte Mews im März öffentlichkeitswirksam präsentiert, der Oberbürgermeister reagierte verärgert. Es sei wenig hilfreich und „irritierend“, wenn bereits Namen in der Öffentlichkeit genannt würden, ließ Onay wissen. Der OB hat in den vergangenen Wochen Gespräche mit mehreren Kandidaten geführt, dabei habe Mews den schlechtesten Eindruck hinterlassen, hieß es aus dem Rathaus.

„Kein guter Tag für die Kommunalpolitik“

Onay habe Mews heute telefonisch gebeten, seine Kandidatur zurückzuziehen, sagte Hannovers SPD-Vorsitzender Adis Ahmetovic. „Das ist kein guter Tag für die Kommunalpolitik.“ Die Ko-Vorsitzende der SPD, Ulrike Strauch, sagte: „Wir haben unseren Wunschkandidaten verloren.“

„ Mews ist ein Experte in Sachen Bauordnung und Gebäudemanagement“, sagte Ahmetovic weiter. „Das war uns wichtig, weil es in diesen Bereichen viel Kritik gab.“

SPD erwartet neue Ausschreibung für alle drei Stellen

Eigentlich sollte der Rat am Donnerstag nächster Woche drei neue Dezernenten für die Verwaltungsspitze wählen: für das Bauderzernat, für das Sozialdezernat und das Personaldezernat. Vorab namentlich bekannt war abgesehen von Mews noch die FPD-Kandidatin für das Sozialdezernat, Sylvia Bruns. Die Grünen hatten ihren Vorschlag für das Personalreferat noch nicht präsentiert – was die SPD nun als Taktieren bewertet. „Wir erwarten Transparenz, keine taktischen Spielchen“, sagte SPD-Fraktionschef Lars Kelich an die Adresse des Bündnispartners. FDP-Kandidatin Bruns sprach SPD-Chef Ahmetovic die Qualifikation ab: „Die hat nie in einer Verwaltung gearbeitet.“ Die SPD erwartet, dass nun alle drei Stellen neu ausgeschrieben werden.

Von Andreas Schinkel