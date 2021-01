Streit um Diesel-Fahrverbote: Stadt und Deutsche Umwelthilfe einigen sich auf Vergleich

Hannover

In der gerichtlichen Auseinandersetzung um Diesel-Fahrverbote in Hannover haben sich Stadtverwaltung und Deutsche Umwelthilfe (DUH) jetzt auf einen Vergleich geeinigt. Details wollen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und der DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch am Dienstag bekanntgeben. Nach Informationen der HAZ sind keine Überraschungen zu erwarten. Hannover kommt um Fahrverbote herum. Dem Vergleich müssen noch die Ratsgremien zustimmen.

Tempo 40 künftig auf der Friedrich-Ebert-Straße

Als neue Maßnahme ist lediglich geplant, auf der Friedrich-Ebert-Straße ein Tempolimit von 40 Kilometern pro Stunde einzuführen. Die stark befahrene Straße in Ricklingen ist die einzige, auf der noch erhöhte Werte für das gesundheitsschädliche Stickstoffdioxid gemessen werden. Das Gas wird vor allem von Dieselmotoren verursacht.

Anzeige

Klageverfahren endet nach drei Jahren

Vor drei Jahren hatte die Umwelthilfe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht. Als Grund gab der Verein an, dass Hannover die EU-Grenzwerte für Stickstoffdioxid nicht einhalte. Mit der Klage wollte die Umwelthilfe unter anderem Fahrverbote für Dieselautos durchsetzen. Ein Jahr später verwies das Gericht die Klage an das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg. Inzwischen sind die Luftwerte an fünf Messstationen im Stadtgebiet unter die EU-Grenze gesunken – abgesehen von der Friedrich-Ebert-Straße.

Von Andreas Schinkel