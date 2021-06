Hannover

Nur zwei Monate war Ercan Ö. aus dem Maßregelvollzug entlassen und gerade dabei, in einer sogenannten Wohnerprobung zurück in den Alltag außerhalb der Einrichtung zu finden. Doch die Abschreckungswirkung des Freiheitsentzuges auf den 14-fach vorbestraften Mann hielt nicht lange.

Am Vormittag des 14. Dezember vergangenen Jahres bedrohte er einen Mitarbeiter des Ordnungsamts der Stadt Hannover mit dem Tode und beleidigte ihn. Der Auslöser: ein ausstehender Strafzettel. Für sein Handeln wurde der 38-Jährige vom Amtsgericht Hannover nun zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten wegen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte in Tateinheit mit Bedrohung und Beleidigung verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Angeklagte hat Berufung eingelegt.

Darstellungen gehen weiter auseinander

Was sich an diesem Vormittag gegen 11 Uhr an der Hinüberstraße in der hannoverschen Innenstadt abgespielte, stellten Ercan Ö. und der betroffene Stadtmitarbeiter K. äußerst unterschiedlich dar. Allerdings sah das Gericht die Ausführungen des Vollzugsbeamten als deutlich plausibler an. Demnach ereignete sich der Vorfall folgendermaßen: Auf einem Taxistand war K. das ordnungswidrig geparkte Auto des Angeklagten aufgefallen. Mit seinem Handy dokumentierte er den Wagen des Falschparkers, der noch in der Nähe stand und den Ordnungsbeamten sofort verbal attackierte. Als K. weitergehen wollte, verfolgte ihn Ö., versuchte, das Handy des Stadtmitarbeiters aus dessen Hand zu schlagen und hielt den Mann fest.

Nachdem K. sich losgerissen hatte, folgte ihm der Angeklagte und verlangte, Namen und Dienstnummer zu erfahren. Dabei sagte er: „Ich muss ja wissen, wen ich töten muss.“ Mit einem Regenschirm konnte K. den Falschparker abwehren – doch erst, als er drohte, die Polizei zu rufen, ließ Ö. ab.

„Bei allem Respekt ...“

Ercan Ö. stellte sich in seiner Einlassung hingegen selbst als Opfer dar. Er sei in die Hinüberstraße gefahren, als er einen Demonstrationszug mit zahlreichen Personen auf der Straße gesehen habe. Deswegen habe er sein Fahrzeug an die linke Straßenseite gefahren und das Auto nur für einige Sekunden verlassen, um zu schauen, ob er an der Menschenmenge gefahrlos vorbeifahren könne. Während dieses Zeitraums sei K. bereits auf ihn zugekommen, um ihn als Falschparker aufzunehmen. Ercan Ö. behauptete, dass der Ordnungsbeamte in keiner Weise für seine Argumente zugänglich war. „Bei allem Respekt, Sie sehen doch, es geht dort nicht weiter“, soll Ö. gesagt haben. K. habe daraufhin geantwortet, dass ihn das nicht interessiere, sondern er seinen Job machen müsse. Als sich Ö. vor das Nummernschild seines Auto gestellt habe, um ein Foto zu verhindern, habe K. ihn sogar mit einem Regenschirm beiseite geschubst.

Freiheitsstrafe ist „unerlässlich“

Das Gericht erachtete diese Ausführungen aus mehreren Gründen als nicht plausibel. Zum einen habe die Demonstration auf dem Bürgersteig stattgefunden, die Straße sei also frei gewesen. Weiter ist Ö. auf den Fotos des Ordnungsbeamten zu sehen, wie er auf diesen zugeht. Dass K. zuerst mit einem Regenschirm angegriffen haben soll, schloss das Gericht aus.

Das Gericht sah eine Freiheitsstrafe wegen der teils einschlägigen Vorstrafen des 38-Jähren als „unerlässlich“ an. Zuletzt war Ercan Ö. 2017 wegen Betäubungsmittelhandels am Landgericht Hannover verurteilt worden.

Von Manuel Behrens