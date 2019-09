Hannover

Sobald das Wetter herbstlicher wird, wabert wieder dieser urig-wohlige Geruch von brennendem Holz durch die Wohnviertel in und um Hannover. Aus Tausenden Schornsteinen raucht die Abluft von Kaminen und dänischen Öfen. „Holzfeuer ist etwas fürs Seele-Streicheln, wie ein Glas Rotwein“, sagt der für Hannovers Südosten zuständige Schornsteinfegermeister Detlef Breiding. Immer öfter jedoch sei es inzwischen auch Anlass für Streitereien. „Die Leute werden sensibler“, sagt sein Kollege Carsten Böttcher aus Hannovers Norden: „Bei ungewohnten Gerüchen denken sie sofort an Umweltverschmutzung.“ Aber wie schädlich sind Kaminfeuer eigentlich?

Greta würde wohl nicht gegen Holzfeuer demonstrieren. Weil Holz ein nachwachsender Rohstoff ist, bei dessen Wachstum CO2 gebunden wird, ist das Verfeuern von Holz klimaneutral. Die Klimabilanz des Rohstoffs also ist unbestritten einwandfrei, solange weiterhin Holz nachwächst.

Feinstaub durch Kaminfeuer – schlimmer als im Autoverkehr?

Heftig sind die Kontroversen dagegen bei den Umweltauswirkungen des Holzfeuers. Denn es gibt – wie bei fast allen Konfliktthemen – verschiedene Studien mit konträren Ergebnissen. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) behauptet: „Kleinfeuerungsanlagen stoßen mittlerweile mehr Staubemissionen aus als der Straßenverkehr.“ 20.000 Tonnen Feinstaub pro Jahr sollen es nach Angaben des Umweltbundesamts sein, die von 11 Millionen Holzöfen sowie rund 800.000 Holz-Heizkesseln emittiert werden – etwa dreimal so viel wie aus Autoabgasen. Meteorologe Jörg Kachelmann hatte im vergangenen Jahr provokant von „Reichen-Feinstaub“ gesprochen. Denn der Kaminofen gehört heute für viele zum guten Lebensstandard.

Bei Studie den Reifen- und Bremsabrieb vergessen?

Der Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks allerdings hält die Aussage des Umweltbundesamts für einseitig. Zwar seien die errechneten 20.000 Tonnen Feinstaub aus Holzfeuerungen unbestreitbar mehr als die 7700 Tonnen Feinstaub aus Automotoren. Zu den Belastungen des Verkehrs aber gehöre auch der Abrieb von Bremsen und Reifen. Addiere man all dies, komme der Verkehr auf 29.000 Tonnen Feinstaub.

Beim Umweltbundesamt aber bleibt man bei der Warnung. Das Heizen mit Holz verursache „deutlich größere luftverschmutzende Emissionen als andere Energieträger wie Heizöl oder Erdgas“, heißt es, und: „Der Geruch nach Winter kann gesundheitsschädlich sein.“ Es sei „nicht auszuschließen, dass es in einigen Wohngebieten zu kurzzeitigen Belastungen mit Feinstaub und polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) kommen kann – insbesondere dann, wenn in einem Wohngebiet viele Holzöfen und Kamine gleichzeitig betrieben werden und Inversionswetterlagen auftreten“. Inversionswetterlagen gibt es immer dann, wenn der Luftdruck die Abgase aus Schornsteinen zu Boden drückt und sie daher für Passanten stark wahrnehmbar sind.

Steigt die Zahl der Holzöfen in Hannover ?

Gesicherte Daten dazu, ob die Zahl der Holzöfen in Hannover zu- oder abnimmt, gebe es aktuell nicht, bedauert Marius Miehe von der Schornsteinfegerinnung Hannover. Das liege auch daran, dass die amtlichen Statistiken gerade umgestellt würden. Nach Einschätzung der Bezirksschornsteinfeger aber ist die Zahl der Holzfeueranlagen relativ stabil. „Eine Zunahme in Hannover registrieren wir nicht“, sagt der für Vinnhorst zuständige Carsten Böttcher. Und Detlef Breiding, der Stadtteile von Bemerode bis Wülferode verantwortet, sagt: „Natürlich gibt es einen Trend zum Einbau eines Kamins bei Neu- oder Umbauten von Einfamilienhäusern.“ Allerdings würden die Anlagen nur selten intensiv genutzt. „Meist haben die Leute schon nach einem Jahr keine Lust mehr auf die Arbeit, die mit Holzfeuern verbunden ist.“ Definitiv werde heute weniger mit Holz geheizt als noch vor Jahrzehnten, sagt Breiding.

„Beim Kehren von Kaminschloten fällt nur selten Ruß an“

Und so komme es, sagt Schornsteinfeger Breiding, dass beim Kehren der meisten Schornsteine von Holzöfen und Kaminen in städtischen Gebieten kaum Ruß anfalle. „Die Anlagen werden kaum genutzt. Kein Wunder: In dicht bebauten Gebieten hat doch niemand Platz, um ernsthaft Holzmengen zu lagern.“ Und wer sein Holz nicht selbst schlage und lagere, sondern einkaufe, der müsse derzeit ständig steigende Preise zahlen. „Der Kubikmeter kostet bald 100 Euro, wenn ich es auf der Palette anliefern lasse sogar 120 bis 130 Euro.“ Wirtschaftlich ließe sich ein Holzofen so kaum betreiben.

Fünf Tipps fürs richtige Heizen mit Holz

Das Umweltbundesamt rechnet vor: Ein neuer Kaminofen üblicher Größe stößt, wenn er den Grenzwert ausschöpft und bei Volllast betrieben wird, in der Stunde etwa 500 Milligramm Staub aus. Das entspreche einer Fahrt von etwa 100 Kilometern in einem Auto mit Euro-6-Abgasnorm. Eine Stunde Kaminheizen wäre demnach ungefähr so schädlich wie eine Dreiviertelstunde Autofahren. Diese Grenzwerte, betont man im Umweltbundesamt, gälten allerdings jeweils auf dem Prüfstand – die Emissionen in der Praxis dürften daher sowohl beim Auto als auch beim Kaminofen höher liegen. Hier sind fünf Tipps, wie man die Schadstoffe reduzieren kann:

Tipp 1: Nur abgelagertes Holz

Holz darf nicht frisch geschlagen verbrannt werden. Es enthält dann zu viel Wasser und verbrennt nicht heiß genug. Mindestens zwei Jahre sollte Holz abgelagert sein. Schornsteinfeger kontrollieren mindestens zweimal in sieben Jahren die Qualität des Brennholzes.

Tipp 2: Richtig anzünden

Das Anzünden eines Kamins oder Ofens dient vor allem dazu, dass der Schornstein heiß wird. Nur dann kommt Zug in den Schlot und die Abgase verbrennen richtig. Deshalb muss schnell heiß angefeuert werden.

Tipp 3: Ofen nicht überfüllen

Die Auswahl der richtigen Scheitgröße und die korrekte Befüllung sind entscheidend für die Qualität der Verbrennung. Im Zweifel: Bedienungsanleitung lesen oder einen Fachmann fragen.

Tipp 4: Veraltete Öfen austauschen

Nach Angaben der Schornsteinfegerinnung sind von den gut 11 Millionen „Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe“ (was meist Holzöfen sind) 67 Prozent bis zu 25 Jahre alt, weitere 19 Prozent bis zu 35 Jahre alt und 5 Prozent vor 1950 installiert. Seit 2010 müssen bestimmte Kamintypen ausgetauscht werden, die nächste Welle von Pflichtaustauschen rollt 2020 an.

Tipp 5: Auf die Asche achten

Eine saubere, kontrollierte Verbrennung hinterlässt feine, überwiegend weiße Aschepartikel. Wenn die Brennrückstände anders aussehen und sich dort zum Beispiel tiefschwarze Rußpartikel oder unverbranntes Material zeigen, sind das Indizien für einen schlechten Verbrennungsprozess, dessen Ursache ergründet werden sollte.

Broschüre zum Heizen mit Holz

Das Umweltbundesamt hat eine informative Broschüre zum Heizen mit Holz herausgegeben, die hier heruntergeladen werden kann.

