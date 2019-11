Die SG Linden fürchtet, ihr Domizil in einem Altbau an der Fössestraße in Hannover-Linden-Mitte zu verlieren. Sie kann sich die von der städtischen Gesellschaft Hanova veranschlagte Miete nicht mehr leisten und fühlt sich auf dem Gelände unerwünscht. Hanova bestreitet, dass im Vorfeld niedrigere Miettarife abgesprochen gewesen seien und verweist auf die herrschenden – höheren – Marktpreise.