Hannover

Die Liste ist lang und eindrucksvoll: Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi, Italiens Staatspräsident Giorgio Napolitano, die Meeresbiologin Antje Boetius und Künstler wie Peter Maffay und Sönke Wortmann haben in der Vergangenheit den Leibniz-Ring des Presseclubs in Hannoevr erhalten. Zuletzt der 99-jährige Journalist Rolf Zick. Über dessen Nazi-Verstrickung, die dennoch akzeptierte Verleihung der Auszeichung und die Absage des sonst üblichen Eintrags ins Goldene Buch der Stadt ist ein massive Streit zwischen Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) und dem Presseclub-Chef Jürgen Köster entbrannt – mit der Folge das sich die Stadt aus der Vergabe des Leibniz-Rings gänzlich zurückgezogen hat. Leser diskutieren die Verwicklungen.

Leserin Edelgard Wollny aus Hannover: „Müsste das nicht der Rat entscheiden?“

Es stimmt, dass Belit Onay (Grüne) das Amt des Oberbürgermeisters übernommen hat, als sich die Stadtverwaltung in einem schlechten Zustand befand. Hinzu kam die Corona-Krise. Aber nicht nur Jürgen Köster, sondern auch andere Menschen hatten nach einem Jahr Amtszeit festgestellt, dass der neue Oberbürgermeister noch nicht besonders in Erscheinung getreten war. Dass Belit Onay sich so angegriffen fühlt und so vehement reagiert, spricht nicht für Stärke und Größe. Das ist schade. Es ist nicht „Herrn Kösters Club“, mit dem Belit Onay gebrochen hat, sondern der Presseclub. Müsste das nicht eigentlich der Rat der Stadt entscheiden?

Edelgard Wollny, Hannover

Leser Hans-Joachim Heuer aus Hannover: „Belit Onay hat richtig gehandelt“

Unser Oberbürgermeister Onay hat völlig recht mit seinem Brief an den Presseclub und dessen Vorsitzenden, der die Bodenhaftung offenbar verloren hat. Ich halte es als Demokrat für falsch, Rolf Zick auszuzeichnen. Die Intervention von Belit Onay ist daher in allen Dimensionen richtig; denn niemand vergisst, in eine Partei einzutreten.

Der gefundene Kompromiss, keine Eintragung im Goldenen Buch der Stadt Hannover, ist daher ebenfalls ganz im Sinne einer reflektierten Stadtgesellschaft. Dem Vorsitzenden Jürgen Köster fehlt nicht nur Bodenhaftung, sondern auch die Reflexionskompetenz seines Tuns.

Leider bezeichnet das Redaktionsteam ihn fälschlicherweise mit den Attributen erfolgreich und altväterlich. Wenn jemand nur seinen Job tut, ist er deswegen nicht erfolgreich, und der gewählte Begriff altväterlich verklärt in unzulässiger Weise seine Freigabe zum Jagen des Oberbürgermeisters.

Der Vorsitzende des Presseclubs ist faktisch einer der „angry white men“, die demokratische Legitimationen ignorieren, Anstand vergessen und sich in selbstgefälliger Weise gerieren. So ist sein Verständnis und liederliches Geschreibe ein Schlag ins Gesicht der hannoverschen Stadtgesellschaft und richtigerweise in keiner Weise hinnehmbar. Belit Onay ist der, den Hannover jetzt braucht.Hans-Joachim Heuer, Hannover

Leserin Hildegard Bieniek aus Hannover: „Drohungen nicht akzeptabel“

Für mich war der Presseclub eine neutrale Instanz in Hannover, die tolerant ist und um das Wohl der Stadt bemüht. Nun lese ich in diesem Artikel, dass ich im Irrtum bin und scheinbar ein selbstherrlicher Jürgen Köster schaltet und waltet, wie es ihm beliebt. Mitglieder und Sponsoren schweigen und tolerieren seine Entgleisungen. Das ist kein gutes Aushängeschild für Hannover.

Belit Onay hat richtig gehandelt, Jürgen Köster endlich einen Riegel vorzuschieben. Scheinbar haben auch vorherige Bürgermeister schon dazu geschwiegen.

Drohungen gegen Politiker und Ausländerfeindlichkeit sind nicht zu akzeptieren. Belit Onays konsequentes Verhalten spricht für ihn. Sponsoren sollten kritisch prüfen, wen sie unterstützen.

Hildegard Bieniek, Hannover

Leser Michael Wiedemann aus Hannover: „Lange Ruhe, jetzt ein Doppelschlag“

Lange Zeit hörte man nichts vom Oberbürgermeister („Wo ist Onay?“). Jetzt kommt ein Doppelschlag: die Initiative zur Neuplanung des Südschnellwegs und die Kündigung der Zusammenarbeit mit dem Presseclub. Das Erste ist ein Alleingang ohne Abstimmung mit dem Rat, das Zweite der Versuch, als von interner Kritik Getroffener Druck auf den Presseclub und seine Organe auszuüben.

Es besteht dagegen ein großer Bedarf, dass sich Belit Onay um den Schutz der Bürger in der Corona-Pandemie und die Belange der Gewerbetreibenden und der Künstler kümmert. Ich schaue neidisch auf Tübingen, Rostock und Münster.

Michael Wiedemann, Hannover

Leser Ulrich Stark aus Hannover: „Selbstreflexion ist mehr als vonnöten“

Respekt für unseren Bürgermeister Belit Onay. Es ist nicht leicht, mit der besagten Situation umzugehen. Die Anerkennung der Verleihung des Leibniz-Rings an den Journalisten Rolf Zick und gleichzeitig die Ablehnung eines Eintrags in das Goldene Buch der Stadt ist sicherlich kritikwürdig. Es zeigt aber auch die Schwierigkeit, mit den Lebensleistungen eines Menschen umzugehen, seine schweren Verfehlungen dabei nicht außer Acht zu lassen.

Bürgermeister Onay hat meines Erachtens richtig gehandelt, hat abgewogen, aber auch Position bezogen. So ist eben die geschichtliche Situation unseres Landes. Es kann sich seiner Geschichte nicht entziehen. Ein Ringen um den richtigen Umgang damit bleibt uns nicht erspart. Letztlich bringt es unser demokratisches Gemeinwesen aber weiter.

Aber was ist das für ein hannoverscher Presseclub, dessen Chef Jürgen Köster sich anmaßt, in gaulandscher Manier eben mal schnell zur „Jagd“ auf Onay aufzurufen, weil dieser ein Mitglied seines Clubs nicht angemessen würdigt? Das Bewusstsein für die zerstörerische Macht des Wortes scheint in diesem Presseclub anscheinend wenig ausgeprägt. Eine Selbstreflexion des Vorstandes und seiner Mitglieder ist hier mehr als vonnöten. Und eine personelle Neuaufstellung auch.

Ulrich Stark, Hannover

Leser Manfred Peter aus Hannover: „Nervenkostüm liegt offenbar blank“

Die mediale Kritik an Belit Onay in den letzten Wochen scheint nicht spurlos an ihm vorübergegangen zu sein. Sein Nervenkostüm liegt offensichtlich blank. Anders ist nicht zu erklären, dass er den Chef des Presseclubs in die Nähe von Alexander Gauland, den Vorkommnissen um das Kapitol in Washington und den Mord an Walter Lübcke rückt. Mit solchen mehr als fragwürdigen Vergleichen demontiert man sein Image ganz alleine. Dabei ließen sich mit einer grundlegenden Neuaufstellung der städtischen Verwaltung durchaus Pluspunkte sammeln.

Manfred Peter, Hannover

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Leserin Annegret Becker-Baumann aus Hannover: „Eine Jugendsünde wird hochgehängt“

Ich staune, dass ein über 70 Jahre währender demokratischer Lebenslauf durch eine Jugendsünde so stark bewertet wird, dass man den Eintrag ins Goldene Buch der Stadt verweigert. Jahrzehntelang konnten ehemalige Nazis in der jungen Bundesrepublik in Amt und Würden leben, als wäre nichts geschehen. Und jetzt muss man die Parteimitgliedschaft eines 17-Jährigen in der NSDAP so hochhängen? Diese political Correctness empfinde ich als engstirnig, intolerant und als wenig weise.

Zum Streit um die Wortwahl stimme ich unserem Oberbürgermeister zu, dass wir auf respektvollen Umgang miteinander achten sollten. Annegret Becker-Baumann, Hannover

Leser Achim Sohns aus Hannover: „Text rechtfertigt nicht die Reaktion“

Der Presseclub-Chef hat einen launig gemeinten Text in einem Newsletter des Vereins verfasst. Dieser mag misslungen gewesen sein. Das rechtfertigt aber sicher nicht, dass der Bürgermeister der Landeshauptstadt sich derart persönlich beleidigt zeigt und die gesamte Stadtverwaltung nebst Nebenbetrieben gegen den Leibniz-Ring in Stellung bringt und versucht, Zwang auszuüben. AfD oder gar allen Ernstes Nazi-Vergleiche, die Belit Onay hier heranzieht, dürften schlichter Unfug im Ergebnis eines Missverständnisses sein.

Ich habe den Eindruck, dass die Stadt Hannover an dieser Stelle zur Geisel eines Politikers zu werden droht, der im Moment jedenfalls noch wenig politische Erfolge in seiner immer noch neuen Funktion erlebt. Ein sehr schlechtes Omen. Die bürgerliche, demokratische Zivilgesellschaft in Hannover sollte gerne auch launisch, natürlich nicht gaulandesk dagegenhalten. Dr. Achim Sohns, Hannover

Von HAZ