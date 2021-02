Hannover

Beim Zwist im Welfenhaus stehen sich zwei höchst unterschiedliche Persönlichkeiten gegenüber: Ernst August Prinz von Hannover (66), verheiratet in zweiter Ehe mit Caroline von Monaco, lebt zurückgezogen im österreichischen Grünau im Almtal. Wiederholt sorgte er mit Skandalen für Schlagzeilen. Im vergangenen September umstellten Polizisten seine Jagdhütte, er wurde festgenommen, weil er eine Bedienstete bedroht haben soll. Gesundheitlich gilt der Senior als angeschlagen.

König von England bis 1837

Der Name Ernst August hat in dem hannoverschen Adelshaus, das von 1714 bis 1837 sogar die Könige von Großbritannien stellte, Tradition. Auch der vorletzte König von Hannover – sein Reiterstandbild steht vor dem Hauptbahnhof in Hannover – trug diese Namenskombination. Er ist der Urururgroßvater des 66-jährigen Hauschefs.

Dessen Sohn, Ernst August Erbprinz von Hannover (37), stammt aus der Ehe seines Vaters mit der Schweizerin Chantal Hochuli. Er wuchs in London auf, zeigte sich jedoch in den vergangenen Jahren häufig in Hannover – unter anderem heiratete er hier 2017 die russische Modeschöpferin Ekaterina Malysheva. Mittlerweile hat das Paar zwei Kinder. Ernst August junior ist im persönlichen Auftreten zurückhaltend und bescheiden. Sein Vater fordert von ihm das Schloss Marienburg, das er ihm 2004 geschenkt hat, zurück.

Von Simon Benne