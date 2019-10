Einfach selbst abgesperrt: Weil der Radweg am Steintor in einer Busspur endet, haben Mitglieder des Fahrradclubs ADFC Hannover ihn am Freitag aus Protest bei einer Aktion mit Pylonen und Flatterband markiert – und damit zugleich etwas zivilen Ungehorsam geübt. Denn die Veranstaltung war nicht angemeldet.