Hannover

Ein Schulgebäudetausch ist im Streit um die Verschiebung von Grundschulgrenzen in den Bezirken Buchholz/Kleefeld und Misburg/Anderten keine Option. Dies haben Stadt und Region jetzt noch einmal auf Anfrage der HAZ klargestellt. Elternvertreter hatten schon im März im Schulausschuss der Stadt vorgeschlagen, dass die Region die Berufsbildende Schule 14 an der Nußriede an die Stadt gibt, die wiederum im Gegenzug die ehemalige Maximilian-Kolbe-Förderschule an der Nackenberger Straße an die Region abtritt.

BBS gegen Förderschule tauschen?

Die Stadt könnte dann in der BBS 14 eine Grundschule errichten und Kinder aus dem Roderbruch müssten nicht per Bus an die Nackenberger Straße gefahren werden, hatten die Elternvertreter argumentiert. Bei einem Forum des Regionselternrats hatten die drei aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Regionspräsidenten, Christine Karasch (CDU), Frauke Patzke (Grüne) und Steffen Krach (SPD), für pragmatische Lösungen geworben und gesagt, natürlich müssten Schulträger im Gespräch sein, und auch ein Gebäudetausch könne mal eine Möglichkeit sein.

In diesem Fall ist es das laut Stadt und Region aber nicht. Vonseiten der Stadt heißt es dazu: „Zur Idee eines Gebäudetausches gab es auf der Fachebene Gespräche zwischen Stadt und Region mit dem Ergebnis, dass einem Tausch andere mögliche schulische Nutzungen seitens der Region entgegenstehen.“

Außenstelle der Alice-Salomon-Schule könnte an die Nußriede ziehen

Konkret plant die Region, die BBS Handel, die bislang in der Brühlstraße untergebracht ist, und die BBS 14, die an der Nußriede liegt, perspektivisch auch räumlich zusammenzuführen. Seit Anfang August firmieren beide Schulen als BBS Cora Berliner. Eine Sprecherin sagte: „Mit der Fusion ist kein kurzfristiger Ortswechsel verbunden. Beide Schulstandorte bleiben zunächst erhalten.“ Eine Aufgabe des Standortes an der Nußriede sei allerdings nicht geplant, hieß es weiter, da der Campus für andere Schulen in Trägerschaft der Region räumliche Optionen biete, zum Beispiel als standortnahe Außenstelle für die weiterhin stark wachsende Alice-Salomon-Schule in Kleefeld.

Welche Lösung gibt es für den Roderbruch?

Die Elternvertreter im Regionselternrat hatten betont, in Zeiten wachsender Schülerzahlen dürften Schulgebäude keinesfalls aufgegeben werden, um etwa Platz für Neubausiedlungen zu schaffen. Eine Lösung im Grundschulstreit ist damit weiterhin nicht in Sicht. Im Roderbruch und Heideviertel wird dringend eine weitere Grundschule benötigt, da die Integrierte Gesamtschule (IGS) Roderbruch als Gesamtschule mit angeschlossener Primarstufe ein besonderes pädagogisches Profil und ein stadtweites Einzugsgebiet hat.

Von Saskia Döhner