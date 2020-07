Hannover

Kurz vor Beginn der politischen Sommerpause hat der Regionsabgeordnete Julian Klippert von der Gruppe „Die Region“ für Aufregung gesorgt. Eine Sitzung des Verkehrsausschusses verließ er vorzeitig, nachdem er sich erkundigt hatte, ob er trotzdem das Sitzungsgeld von 50 Euro kassieren darf. Klipperts Begründung für den Abgang: Er hatte keinen Platz mit Tisch bekommen, sondern musste sich mit einem Stuhl begnügen.

Satzung sagt nichts über Dauer einer Sitzungsteilnahme

Rein formal kann Klippert kein Vorwurf gemacht werden. Die Satzung über die Entschädigung von Regionsabgeordneten regelt nicht die Dauer der Sitzungsteilnahme. Anspruch auf Geld hat ein Abgeordneter, wenn er sich persönlich in die Anwesenheitsliste einträgt. Dass Politiker vorzeitig gehen, kommt ab und an vor – zum Beispiel, wenn eine Sitzung länger dauert und sich mit einer anderen überschneidet.

Bei Klippert, selbst ernannter Polit-Spaßvogel mit durchaus vorhandenen satirischen Talenten, störten sich andere Ausschussmitglieder an der Art des Abgangs mit dem zuvor gesicherten finanziellen Anspruch. „Dieses Verhalten ist dreist und unmöglich“, erklärte der Ausschussvorsitzende Oliver Brandt ( CDU).

Raum war wegen Corona-Regeln zu klein

Beim Verkehrsausschuss handelte es sich um eine halbstündige Sondersitzung. Weil die kurzfristig anberaumt war, standen die großen Sitzungssäle nicht zur Verfügung. Der dann gefundene kleinere Raum hätte unter normalen Umständen genug Platz geboten – jedoch nicht unter den derzeit geltenden Corona-Regeln. Deshalb fehlte es an einem Tisch. Klippert meinte, er könne inhaltlich nicht mitarbeiten, wenn er seinen Laptop nicht vernünftig abstellen könne.

Vom Anspruch auf einen Tisch steht in der Satzung für den Sitzungsbetrieb nichts, aber er gilt trotzdem als selbstverständlich. „Grundsätzlich ist die Verwaltung bemüht, die Sitzungen so zu gestalten, dass jeder Abgeordnete einen Tisch hat“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Man werde künftig noch stärker darauf achten. Zur Sitzung der Regionsversammlung am Dienstag werde der große Sitzungssaal zusätzlich mit kleinen, flexiblen Tischen ausgestattet.

Klippert will eigenen Tisch mitbringen

Klippert, der gern mit seinem durch diverse politische Aktivitäten mit Vergütungsanspruch erworbenen Raffke-Image kokettiert, hat angekündigt, zur Versammlung einen eigenen Tisch mitzubringen. „Für 50 Euro sollte sich da was machen lassen“, sagt er. Bei der Verkehrsausschusssitzung sei er immerhin 18 Minuten lang anwesend gewesen. Die Region wiederum will laut Kreutz auf Wunsch der Fraktionen die Satzung überarbeiten – wie genau, steht noch nicht fest. Das Ansinnen habe nichts mit der Tisch-Affäre zu tun, sondern sei schon vorher auf den selbigen gekommen.

