Groß-Buchholz

Seit 30 Jahren bemühen sich Heimatverein, Bezirksrat und Nachbarn, Hannovers ältestes Bauernhaus vor dem Verfall zu retten – bislang vergeblich. Nun gibt es Hoffnung: Für Ende August hat das Amtsgericht Hannover die Zwangsversteigerung des denkmalgeschützten Köritz-Hofes in Groß-Buchholz genehmigt. Der Antrag stammt nicht von Gläubigern, sondern von einer Eigentümerin des Hofes. Hintergrund ist ein erbitterter Streit in der Erbengemeinschaft über die Zukunft des 400 Jahre alten leer stehenden Zweiständerhauses, der nun mit einem Zwangsverkauf beendet werden soll. Ein unabhängiger Gutachter schätzt den Verkehrswert von Haupt- und Atelierhaus mit Anbau auf einem 908 Quadratmeter großen Grundstück mitten im alten restaurierten Ortskern von Groß-Buchholz aufgrund des schlechten Zustands auf 203.000 Euro. Das Mindestgebot muss bei 50 Prozent liegen.

Unrühmliche Rolle der Denkmalpflege

In der langen Vorgeschichte spielte nicht nur ein hochbetagter Nachkomme der alteingesessenen Köritz-Familie, der in Hessen lebt und alle Verkaufsangebote ablehnt, sondern vor allem die Denkmalpflege in Hannover eine unrühmliche Rolle. Jeder Hinweis aus der Nachbarschaft auf notwendige Reparaturen, jeder Antrag des Bezirksrats wurde von der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde regelmäßig mit der lapidaren Bemerkung, „man stehe mit den Eigentümern in Kontakt“, beantwortet, ohne dass etwas geschah.

2015 forderte die Denkmalpflege ein Schadensgutachten von den beiden Eigentümern. Die aber klagten gegen die „wirtschaftlich unzumutbare“ Anordnung und zogen erfolglos bis vors Oberverwaltungsgericht. Die Bitte um finanzielle Hilfe für eine Sanierung lehnten Stadt und Land ab. „Die rechtliche Lage sei komplex“, hieß es bei der Oberen Landesbehörde.

Ermahnung statt Dankeschön

Die Natur hatte unterdessen freies Spiel: Efeu wuchs durchs Dach, Ratten drangen durch zerbrochene Fensterscheiben ins Haus, Holzbalken verfaulten, im verwilderten Garten gammelt ein Wohnwagenanhänger vor sich hin. Immer wieder versuchte der Pinkenburger Kreis, der sich für den Erhalt des alten Dorfkerns in Groß-Buchholz engagiert, den Verfall durch ehrenamtlichen Einsatz aufzuhalten. Die Mitglieder besserten das Dach aus und vernagelten Fenster. Statt Dankesschreiben erhielt der Verein von den Behörden die Ermahnung, das nächste Mal umweltverträgliche Holzschutzmittel zu verwenden.

Enteignung als letztes Mittel

Aus dem Ärger wurde Überdruss, als sich vor einem Jahr die Denkmalpfleger des Landes weigerten, bei einer Anhörung des Bezirksrats den Politikern Rede und Antwort zu stehen. Die Behörde bedankte sich schriftlich lediglich lapidar für das Interesse an Hannovers wichtigen Kulturdenkmalen. Auch die letzten Skeptiker unter den Kommunalpolitikern schlossen sich daraufhin der Forderung nach Enteignung an – als letztes Mittel, falls ein Ankauf durch die Stadt scheitern sollte. Auch diese Variante hielten die Denkmalschutzbehörden für Träumerei. Für eine Enteignung, so hieß es, seien die rechtlichen Hürden sehr hoch.

Offen ist, was nach der Zwangsversteigerung folgt. Abriss oder Sanierung?

Von Gabi Stief