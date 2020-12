Hannover

Eine diagonale Pollersperre verhindert seit Mittwoch die Durchfahrt von Autos auf der Edenstraße. Die Stadt will damit den motorisierten Durchfahrtsverkehr reduzieren, denn eigentlich ist die Edenstraße eine Fahrradstraße und soll daher vorrangig für Radfahrer zur Verfügung stehen. Bei Autofahrern aber gibt es jetzt Ärger.

Autofahrer verärgert über Poller auf Edenstraße

Zahlreiche autofahrende Anwohner müssen nun bei der Parkplatzsuche weitere Schleifen durchs Viertel fahren. Ein Handwerker gibt in einem Internet-Forum zu bedenken, dass er bereits häufig „20 Minuten um den Block fahren“ müsse, um einen Parkplatz zu finden. „Und jetzt noch das, ohne Worte“, ärgert er sich. Immer wieder wird in Internetkommentaren dem grünen Oberbürgermeister die Verantwortung für die Situation gegeben. Beschlossen wurde die Sperre allerdings vom Bezirksrat – und da ist die SPD die stärkste Fraktion.

Anzeige

Radfahrerin Iris Möller staunt über die neuen Sperren an der Edenstraße. Aber sie hat auch Verständnis: „Der Platz in Hannover wird eben immer enger.“ Quelle: Conrad von Meding

Auch Iris Möller aus der List staunt über die Konstruktion. Sie ist mit dem Rad unterwegs. „Aber ich bin auch Autofahrerin und Fußgängerin“, sagt sie. Sie kennt also alle Seiten. Wie sie die Sperre findet? „Für die einen hat sie Vorteile, für die anderen Nachteile – das ist doch immer so auf der Welt.“ Insgesamt werde der Platz in Hannover eben immer enger, sagt Möller. Ihr täten die Autofahrer leid, die einen Parkplatz suchen müssten, aber die Radfahrer hätten es auch nicht immer leicht gehabt auf der Edenstraße.

Schleichwege durch Nachbarstraßen?

Klaus Herrmann, ebenfalls Stadtteilbewohner, kommt dagegen mit dem Auto angefahren. Er schaut zunächst verwundert und gestikuliert dann verärgert. Auch er kennt beide Seiten, denn auch er ist sowohl Auto- als auch Radfahrer. „Aber diese Sperre wird doch nur dazu führen, dass Autofahrer sich Schleichwege durch die Nachbarstraßen suchen, das Problem verlagert sich also nur“, sagt er. Zudem würden Autos auf Umwegen mehr Sprit verfahren, das sei auch keine Lösung.

Autofahrer müssen jetzt Umwege nehmen, weil die Edenstraße auf Höhe der Drostestraße abgepollert ist. Quelle: Conrad von Meding

Für Hannover ist die Diagonalsperrung einer Fahrradstraße, bei der ankommende Autos nur noch abbiegen, nicht mehr aber geradeausfahren können, ein Novum. Es gibt Überlegungen, das Prinzip auch auf anderen Fahrradstraßen stadtweit anzuwenden, um den Autodurchgangsverkehr zu reduzieren.

Poller auch in der Nordstadt

Allerdings sind solche Sperrsysteme nicht gänzlich neu. In der Nordstadt hat die Stadt bereits vor Jahren im Lutherkirchenviertel etliche Straßen als sogenanntes Taschensystem abgepollert, um Autodurchfahrten zu verhindern. Was allerdings nichts mit Radfahrern zu tun hatte, sondern mit Anwohnerschutz. Auch dort hatte es massive Aufregung gegeben – dann suchten sich Autofahrer andere Wege über die besser ausgebauten Straßen.

Sperre an der Langen Laube

An der Langen Laube hingegen wurde, als sie zur Radroute in der Innenstadt ausgebaut wurde, eine Komplettsperrung zur Brühlstraße vorgenommen, um Autofahrern einen Schleichweg zur City zu nehmen. Auch dort hat sich das System bewährt, Radfahrer haben mehr Freiheiten. Allerdings müssen Autofahrer mit Ziel Lange Laube jetzt Umwege durch kleine Seitenstraßen in Kauf nehmen, was dort gelegentlich zu Verkehrsstaus führt.

Von Conrad von Meding