Zwei Thuja-Pflanzen und ein Kirschlorbeer hatten zu einem Nachbarschaftsstreit in Misburg geführt, der nun vor dem Amtsgericht Hannover endete. Dem Einen waren die Büsche an der Grundstücksgrenze zu hoch, die Andere wollte den Anblick der Grünpflanzen nicht missen. Nachdem ein Schiedstermin zuvor keine Lösung hervorgebracht hatte, einigten sich die Parteien am Freitagvormittag vor Gericht.

Zwei Meter gegen 3,50 Meter

Der Kläger forderte, die Pflanzen auf zwei Meter zu kürzen. Denn auf genau dieser Höhe endet seine hölzerne Schutzwand. Die Beklagte hingegen war lediglich zu einer Kürzung auf 3,50 Meter bereit. Auch Richterin Dagmar Frost konnte nicht nachvollziehen, „warum hinter dem Zaun nichts grünes sein darf“. Die Begründung des Klägers: die Hecke hätte unordentlich ausgesehen. Bei ausbleibender Einigung hätte Frost die Rechtslage zugrunde legen müssen. Das hätte ihr zufolge wohl dazu geführt, dass die Beklagte die Pflanzen allenfalls auf die Höhe hätte stutzen müssen, die sie beim Schiedstermin hatten – und da waren die Büsche sogar vier Meter hoch.

Der Kläger beriet sich daraufhin noch einmal mit seinem Anwalt. Mit dem Ergebnis war schließlich auch die Nachbarin einverstanden, denn: Ihre Pflanzen dürfen ihre jetzige Höhe behalten. Zukünftig muss sie den Büschen jedoch einmal jährlich einen Formschnitt verpassen und sie auf eine maximale Höhe von 3,50 Metern kürzen. Der erste Schnitt wird im Oktober 2021 fällig – mit der Festlegung beugte die Richterin neuen Streitigkeiten direkt vor.

Richterin mahnt zur Versöhnung an

Für seine Klage hatte der Mann das niedersächsische Nachbarschaftsgesetz zugrunde gelegt, wonach Pflanzen, die sich maximal 25 Zentimeter von der Grenze entfernt befinden, nicht höher als 1,20 Meter sein dürfen. Diesen Wert hatten die drei Pflanzen allerdings schon 2011 überschritten, lange bevor die jetzige Nachbarin in ihr Haus eingezogen war. Zwischenzeitlich hatten die Thuja-Pflanzen und der Kirschlorbeer eine Höhe etwa vier Metern erreicht. Nachdem die Beklagte Ende Oktober die Pflanzen gestutzt hatte, betrugen sie zum Gerichtstermin Höhen zwischen 3,20 und 3,60 Metern.

„Für ein gutes nachbarschaftliches Verhältnis ist es wichtig, sich hier vor Gericht nicht weiter zu streiten“, ermahnte die Richterin die beiden Parteien im Gerichtssaal. Zwar unterband sie damit weitere Diskussionen zwischen Kläger und Beklagter. Doch für die zukünftige Nachbarschaft dürfte es wohl von Vorteil sein, dass die Pflanzen den direkten Blick in den jeweils anderen Garten weiterhin verdecken.

Von Thea Schmidt