Hannover

Zwei Männer sind in der Nacht zu Freitag in Hannover-Davenstedt im Streit um eine Frau aneinander geraten. Bei der Schlägerei war auch ein Messer im Spiel, der 25-Jährige wurde dabei durch einen Stich in den Bauch verletzt. Sein Kontrahent ist nach Polizeiangaben bislang unbekannt, die Polizei sucht nun nach ihm. Das schwer verletzte Opfer musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Auseinandersetzung ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 1 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus an der Lehmannstraße. Der 25-Jährige und sein Gegenüber hatten sich vor der Tür getroffen und waren nach anfänglichem Wortgeplänkel aufeinander losgegangen. Mit dem Messer fügte der Unbekannte dem jungen Mann dann eine oberflächliche Verletzung am Bauch zu. „Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten zur Behandlung in eine Klinik“, sagt Polizeisprecher Mirco Nowak.

Täter flieht vor Eintreffen der Polizei

Der Täter allerdings konnte noch vor Eintreffen der Polizei in Richtung Davenstedter Straße fliehen. Da seine Identität bislang unbekannt ist, liegt lediglich eine grobe Beschreibung von ihm vor: Der hochdeutsch sprechende Mann soll demnach etwa 18 Jahre alt und schlank sein. Er hat kurze, dunkelblonde Haare und einen Dreitagebart. Hinweise zur Kleidung gibt es nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon (0511) 1 09 39 20 zu melden.

Von Peer Hellerling