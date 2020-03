Der Streit um Kosten und Mängel bei der neuen Notrufzentrale der Feuerwehr am Weidendamm ist nicht geschlichtet. Noch immer verhandeln Verwaltung und die Baufirma Züblin über einen Vergleich in Höhe von bis zu 12, 5 Millionen Euro. Wann die Leitstelle in Betrieb geht, bleibt unklar.