Hannover

Mit Impfen finden wir den Weg raus aus der Corona-Krise. Nicht jeder ist dieser Meinung – stattdessen gibt es viele, die sich ausdrücklich gegen das Impfen wehren. Und andere, die eine weitere Spaltung der Gesellschaft befürchten. Werden Impfskeptiker und -gegner ungerechtfertigterweise benachteiligt oder sind sie verantwortungslos? Die Leser und Leserinnen der HAZ diskutieren über das Thema:

Leserin Clarissa Borcherding: Beschämend für die Erwachsenen

Aus der sozialen Sicht finde ich den Umgang, der aktuell mit Menschen gepflegt wird, die sich nicht impfen lassen möchten, teilweise beunruhigend. Das liegt daran, dass selten ein Gespräch auf sachlicher Ebene stattfindet, sondern ein Szenario von „guten und schlechten“ Menschen entworfen wird, bei dem es nur zu Konflikten und verhärteten Meinungen kommen kann. Ich wünsche mir, dass es die Argumente im respektvollen Umgang miteinander sind, die den einen oder den anderen überzeugen.

Ein Argument möchte ich vorbringen, das vielleicht einige Erwachsene überzeugt, sich impfen zu lassen – unsere Kinder. Vor Schlimmerem bewahren soll uns die Herdenimmunität. Ich kann viele Menschen verstehen, die bei der „Herde“ dem Schäfer nicht trauen, da es wenige Langzeitstudien gibt und die Schäfer in der Politik vielleicht auf „uns“ einen verwirrten und verwirrenden Eindruck machen. Das finde ich berechtigt.

Nimmt man die Daten des Robert-Koch-Instituts, sollen seit Ausbruch des Coronavirus vier Kinder definitiv an Corona gestorben sein. Elf wären es wohl, wenn man vorerkrankte Kinder mitzählen würde. Die Todesrate bei Kindern wird zwischen 0,00002 und 0,0001 Prozent angegeben. Durch die Impfung der Zwölf- bis 14-Jährigen sollen seit Ende 2020 bis September 2021 fünf Todesfälle eingetreten sein.

Es stellt sich bei diesen Daten aus ethischer Sicht die Frage nach der Sinnhaftigkeit der Kinderimpfung. Es scheint die Herdenimmunität zu sein, die offenbar nicht erreicht wird. Würden sich mehr Erwachsene impfen lassen, würde diese Immunität vielleicht erreicht – ohne die Kinder dem Risiko einer Impfung auszusetzen, denn diese Gruppe kommt mit der Infektion offenbar im Verhältnis gut zurecht.

Wiegen wir die Kinderleben gegen die Leben der Älteren auf, um eine Herdenimmunität zu erreichen? Wenn ja, frage ich mich, was „wir“ für eine „Herde“ sind, die zum eigenen Schutz die Leben von einzelnen Kindern potenziell gefährdet? Ich finde das beschämend für uns Erwachsene und auch beschämend für die politischen Entscheidungsträger, wenn diese Abwägung im Raum stehen sollte.

Als Lösung wünsche ich mir, dass sich mehr Erwachsene impfen lassen zum Schutz der Kinder, die dann die Impfung vorerst wahrscheinlich nicht bräuchten. Ein Kind hat sein Leben vor sich, und ich möchte nicht, dass es ein Risiko durch eine Impfung tragen muss, weil ich als Erwachsener Angst vor der Impfung habe. Clarissa Borcherding, Minden

Leser Rolf Kläke: Impfen aus reinem Egoismus

Ich bin dreifach geimpft. Nicht zum Schutz meiner Mitmenschen, sondern aus reinem Egoismus! Ich möchte im Falle einer Infektion nicht auf der Intensivstation landen. Die Wut der Geimpften teile ich trotzdem nicht. Ein Teil des Problems ist ja, dass die Anzahl der Betten und besonders der Pfleger nicht angepasst wurde.

Apropos Pflicht: Im Auto schnalle ich mich auch an – auch aus Egoismus. Ich möchte nicht im Falle eines Unfalls das Auto durch die Scheibe verlassen. An die Empörung bei der Einführung der Gurtpflicht erinnere ich mich noch gut – ich machte gerade meinen Führerschein. Unsere Volksvertreter hatten alle Informationen und die Mittel, um gut vorbereitet zu sein. Bedauerlicherweise wurde davon viel zu wenig genutzt. Rolf Kläke, Uetze

Leser Karin und Stefan Rautenkranz: Differenziert und reflektiert

Danke für diese sehr differenzierte und reflektierte Herangehensweise bezüglich des Themas, welches gerade unsere Gesellschaft teilt. Karin und Stefan Rautenkranz, Isernhagen

Leser Tilo Hartmann: Behandlung auf eigene Kosten

Eine Ergänzung zu dem ausgezeichneten Bericht: Wenn die trotzigen Verweigerer, Impfgegner und Staatsskeptiker nur ein Minimum an Anstand und Verantwortungsbewusstsein besäßen, dann hätten sie eine beglaubigte Patientenverfügung, um im Falle einer Corona-Erkrankung jegliche ärztliche Hilfe abzulehnen beziehungsweise eine Behandlung nur auf eigene Kosten zu akzeptieren, um die geschmähte Solidargemeinschaft, zu der sie sich offenbar nicht zugehörig fühlen, nicht zu belasten. Oder ist das zu viel verlangt? Tilo Hartmann, Großburgwedel

Leser Volkmar Karwath: In falscher Sicherheit

Sind nicht eher die Politiker schuld an den hohen Infektionszahlen, weil sie uns eingeredet haben, dass wir nach der zweiten Impfung geschützt sind? Durch diese falsche Information wähnten sich viele Menschen in Sicherheit vor dem Virus und waren verständlicherweise etwas sorgloser bei Treffen oder Veranstaltungen. Dass die Impfung nur etwa sechs Monate anhält, haben die Politiker damals nicht gesagt. Es stand ja auch eine Bundestagswahl an! Spätestens jetzt sollte sich jeder, der die Nichtgeimpften verteufelt, fragen, ob diese allein für die hohen Inzidenzzahlen verantwortlich sind. Volkmar Karwath, Laatzen

Leserin Anna Maier-Pfeiffer: Sprachlich abrüsten

Ich bin mit vielen Menschen in Familie und Freundeskreis im Gespräch über Corona. Die meisten sind geimpft und nicht wütend. Sie sind besorgt, nehmen Anteil am Geschehen, diskutieren engagiert, sind manchmal ratlos. Meine Bitte: Rüsten Sie doch sprachlich ab und schreiben Sie die Wut nicht herbei. Das würde unserem gesellschaftlichen Klima guttun! Anna Maier-Pfeiffer, Hannover

Leser Matthias Büttner: Gesellschaftsmodell neu verhandeln

„Die meisten Ungeimpften sind keine Schwurbler, Querulanten, Verwirrte und Corona-Leugner“, behauptet Ihr Autor. Ja, was denn sonst? Seiner Argumentation nach müsste doch nur die Politik einen besseren Job machen und die Mehrheitsgesellschaft den Impfskeptikern mit mehr Verständnis und Aufklärung begegnen, schon wären Ungeimpfte nicht mehr „trotzig“, und die Impfquote stiege automatisch.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

88 Prozent der Geimpften haben diese Hoffnung nicht mehr. Diese Spaltung der Gesellschaft ist keine Folge der Pandemie, vielmehr ist die Verweigerung der Impfung Ausdruck davon, wie weit sich viele abgewendet haben von Vernunft und Wissenschaft. Im Namen der Toleranz und Meinungsfreiheit hat die Gesellschaft viel ertragen – wirkungslose Globuli auf Kassenkosten, Gerede von Chemtrails und Weltverschwörung und so manch anderes. Man schüttelte innerlich den Kopf und ballte die Faust in der Tasche, aber um des gesellschaftlichen Friedens willen vermied man Widerspruch. Jetzt nehmen aber die Betonköpfe den Krebspatienten das Bett im Krankenhaus, und damit ist eindeutig eine Grenze überschritten. Es wird Zeit, dass wir unser Gesellschaftsmodell neu verhandeln und über Toleranz und Solidarität sprechen. Matthias Büttner, Dubai

Leser Hans-Joachim Ritz: Eigenverantwortung zählt

Zu Recht verweist der Artikel darauf, welch eine große Rolle eigenverantwortliches Handeln in der Pandemie spielt. Leider wurde zu lange propagiert: Wer sich impfen lässt, hat seine Schuldigkeit getan. Die unwillige Reaktion vieler Geimpfter auf erneute Zumutungen wie Tests oder Maskenpflicht ist daher verständlich. Immer noch wird heruntergespielt, dass auch Geimpfte zur Pandemieausbreitung beitragen, und dies scheint auch vielen Politikern nicht bewusst zu sein. Großveranstaltungen sind auch unter 2G-Pflicht zur Zeit unverantwortlich. Wenn die Ungeimpften weiter ausgegrenzt werden, haben wir bald eine Pandemie der Geimpften. Nutznießer sind vor allem der Internethandel und speziell die Test-Hersteller.

Ist es noch möglich, Geimpfte und Ungeimpfte zu eigenverantwortlichem Handeln zu bewegen, statt sie gegeneinander auszuspielen? Wenn jeder auf seinen Infektionsschutz achtet, sind auch Tests nicht mehr in dem Ausmaß erforderlich, zumal sie leichte, aber ansteckende Infekte durchaus übersehen können. Hans-Joachim Ritz, Hannover

Leser Frank Wagner: Geimpfte sind Siegertypen

Vielen Dank für diesen positiv formulierten Beitrag. Wir müssen uns auf die Aktionen konzentrieren, die uns weiterbringen. Auch Impfgegner sind wertvolle Menschen. Sie müssen gesondert geschützt werden. Siegertypen sind die, die geimpft sind, Abstände einhalten und mich aufmerksam machen, wenn ich meinen Gesichtsschutz vergessen habe. La Ola für alle, die schnell und effizient das Geeignete tun, zum Beispiel Teststellen einrichten. Frank Wagner, Uetze

Leser Utz Schmidtko: Angst als Ursache für die Situation

Es reicht! Es gibt nur eine Ursache für die Lage der Pandemie: nicht schnell genug und ernsthaft handeln. Der ehemalige Kanzler Helmut Schmidt sollte ein Vorbild für die heutigen (Nicht-)Entscheidungsträger sein: Hätte er damals bei der Sturmflut in Hamburg erst eine Arbeitsgruppe einberufen und weitere Gesprächsrunden, wäre die Stadt von der Welle überrollt worden. In der jetzigen Krisenlage sind Macher gefragt und nicht „Talkshow-Schwätzer“. Warum ist man nicht in der Lage, eine Liste mit Geimpften und Ungeimpften zu erstellen, um nachher die (hoffentlich) hohen Bußgeldbescheide verschicken zu können? Warum soll die zaudernde Entscheidung zur Impfpflicht erst in Monaten kommen – und dann wieder nur für Teilbereiche? Angst und Unfähigkeit von Entscheidungsträgern ist eine wesentliche Ursache für unsere jetzige Situation. Utz Schmidtko, Burgwedel

Von red