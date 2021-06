Hannover

Trotz einer Verschärfung der Nachtflugregelung für den Flughafen Hannover vor eineinhalb Jahren möchte die niedersächsische Landesregierung einen besseren Schutz der Anwohner prüfen. Aber ist das ohne eine Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz des Airports möglich? Darüber diskutieren HAZ-Leserinnen und -Leser kontrovers.

HAZ-Leser Dieter Poppe: Den Betroffenen fehlt das Verständnis

Herrn Müller, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände, fehlt das Verständnis für die Diskussion. Uns, mehr als 30 000 Betroffenen, fehlt das Verständnis, dass immer noch die wirtschaftlichen Belange über die Gesundheit der Bevölkerung gestellt werden.

Alle Konkurrenzflughäfen von Hannover (Hamburg, Bremen, Düsseldorf) haben ein Nachtflugverbot. Warum das in Hannover nicht funktionieren soll, hat noch niemand ermittelt. Wenn der Nachtflug existenziell für den Flughafen wäre, dann sollten sich die Verantwortlichen über eine Abwicklung des Flughafens Gedanken machen, wenn es einmal zu einem gesetzlichen Nachtflugverbot kommt.

Es wird immer nur die Keule des Arbeitsplatzverlustes herausgeholt, und es werden Zahlen behauptet, die durch nichts bewiesen sind. Fakt ist aber: Wir haben vom Mai bis zum Oktober (184 Tage) etwa 11 .000 Überflüge in der Zeit zwischen 22 und 6 Uhr (480 Minuten). 11. 000 geteilt durch 184 macht 60 Überflüge pro Nacht. Um fair zu sein sind das je Richtung (Start und Landung) 30 Überflüge. Das sollte sich aufgrund der Planung auf über 80 Überflüge pro Nacht erhöhen. Alle 16 Minuten werden wir derzeit aus dem Schlaf geweckt.

Damit Herr Müller und andere erkennen, worüber wir Betroffenen reden, empfehle ich einen Selbstversuch. Stellen Sie bitte Ihre Wecker alle 16 Minuten und lassen sich wecken. Machen Sie das nur mal für einen Monat, dann dürfen Sie mitreden. Dieter Poppe, Initiative Besser ohne Nachtflüge – Hannover Airport (Bon-Ha), Isernhagen

HAZ-Leser Karsten Sander: Es geht auch ohne Nachtflüge

Die Nachtflüge gehören abgeschafft! Seit ich in Hannover lebe, kann ich über die Nachtflüge nur den Kopf schütteln. Nachtflüge aus wirtschaftlichen Gründen? Wieso gehen diese (aufgrund jahrzehntelanger Ausnahmeregelung) der Regel „Gesundheit der Bewohner und Bewohnerinnen ist uns am Wichtigsten“ vor? Zudem sind fast alle anderen Flughäfen ein Beleg dafür, dass es auch ohne Nachtflüge geht. In Wahrheit ist die Nachtflugerlaubnis eine einseitige und durchsichtige Wettbewerbsverzerrung zugunsten des Flughafens à la „Hannover first“. Hier wären faire Marktbedingungen zugleich eine Wohltat für die Menschen. Karsten Sander, Hannover

HAZ-Leser Heinrich Nädler: Urlaubsflüge sollten tagsüber starten

Die Behauptung, die Wirtschaft kämpft für den Nachtflug, wurde mit keinem Namen einer Firma belegt und stützt sich einzig auf den Widerstand des Geschäftsführers der Unternehmerverbände. Doch wann und von wem ihm dafür Vollmacht erteilt wurde wird nicht genannt.

Ein gutes Nachbarschaftsverhältnis beruht selten auf wirtschaftlicher Macht und guten Verbindungen zu Industrie und Politik, sondern vielmehr auf gegenseitiger Rücksichtnahme. Diese Rücksichtnahme des Flughafens auf die Nachtruhe der Bevölkerung ist defizitär, denn ein nachvollziehbarer Grund, warum ein Großteil dieser Urlaubsflüge in den Mittelmeerraum nachts durchgeführt wird, wurde nie genannt. Würden diese Flüge in den Tag verlegt, würde sich die Zahl der Nachtflüge mehr als halbieren – und das Problem wäre ohne Verlust eines Arbeitsplatzes gelöst. Heinrich Nädler, Garbsen

HAZ-Leser Roger Niermann: Verlegung in den Tag funktioniert nicht

6,3 Millionen Fluggäste benutzten 2019 den Flughafen Hannover. Neben der Anbindung in die große weite Welt durch die bekannten Linienfluggesellschaften spielt er für Urlauber eine herausragende Rolle. Durch sein umfassendes Flugangebot haben Reiselustige aus ganz Norddeutschland die Möglichkeit, ihr Urlaubsziel im Mittelmeerraum, am Atlantik, am Schwarzen Meer oder anderswo direkt und bequem zu erreichen.

Das ist nur möglich, weil durch den 24-Stunden-Flugbetrieb zahlreiche Fluggesellschaften ihre Flugzeuge in Hannover stationieren, weil die Flotte hier einfach produktiver eingesetzt werden kann als an anderen Standorten. Das macht dann den Nachteil wett, dass Hannover im Norden Deutschlands liegt und daher eher lange Flugumläufe hat als Flughäfen in Süddeutschland. Ohne die Nachtflugerlaubnis wäre dieser Vorteil weg, und fast alle stationierten Maschinen würden verschwinden, da der Kernmarkt Hannover viel zu klein für das Angebot ist und eine Sammelfunktion aus Norddeutschland keinen Sinn mehr macht.

Im Ergebnis wäre der Flughafen Hannover ein Sanierungsfall. Durch den geringeren Verkehr stiegen die Standortkosten utopisch an, sodass weitere Verkehre verloren gingen. Eine einfache Verlegung aus der Nacht in den Tag funktioniert nun mal nicht. Die Norddeutschen müssten wieder nach Frankfurt, Düsseldorf oder Hamburg reisen, um in den Urlaub fliegen zu können. Diesen Widersinn auch noch unter dem Aspekt „Umweltschutz“ zu verkaufen, verlangt dem Leser schon eine gehörige Portion Naivität ab.

Dies gilt insbesondere dann, wenn der Luftverkehr mit der Schiene verglichen wird. Während sich der Geräuschteppich des Luftverkehrs auf einen sehr engen Raum beschränkt und die eingesetzten Flugzeuge Jahr für Jahr leiser werden, verbreitet sich der Geräuschteppich der Bahn entlang des gesamten Schienennetzes und wird darüber hinaus noch von Waggons verursacht, die vor 20 Jahren schon alt waren. Trotzdem fordert niemand (ich auch nicht), dass die Bahn nachts nicht mehr fahren dürfte.

Wieso kann der Fraktionsvorsitzende der CDU in Niedersachsen sich nicht mal Gedanken darüber machen, wie man den Flughafen Hannover aktiv dafür nutzen kann, um die Erreichbarkeit Niedersachsens weiter zu verbessern und das Land Niedersachsen fit und erreichbar für die globalen Märkte zu machen? Das wäre eine Aufgabe, die keine Klientelpolitik wäre, sondern dem Land langfristig dienen würde. Roger Niermann, Adelheidsdorf

