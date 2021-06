Gleich zwei Stromausfälle beeinträchtigen am Donnerstag das Leben in Hannover. Bereits in den Vormittagsstunden blieb es im Zooviertel und in Teilen der Südstadt dunkel. Jetzt ist auch die Ampel an der vielbefahrenen Kreuzung des Lister Platzes ausgefallen. Die Ursache ist noch unklar.