Hannover

Plötzlich war alles dunkel: Am Donnerstagabend ist in Teilen Kirchrodes der Strom ausgefallen. Hunderte Haushalte und die Straßenbeleuchtung waren für fast genau eine Stunde ohne Energieversorgung. Im Vincenzkrankenhaus sprangen die Notstromaggregate an. Trotzdem war der Mangel von außen zu erkennen: Der große Leuchtschriftzug an der Fassade war erloschen. Notstromaggregate versorgen nur die Bereiche der Häuser, die zwingend nötig sind.

Stromausfall in Kirchrode

Enercity-Sprecher Carlo Kallen bestätigte am Abend den Stromausfall. Gegen 20.25 Uhr seien die Lichter ausgegangen. Betroffen sei die sogenannte Teilwarte Seelhorst-Ost. Die Einsatzkräfte fanden relativ schnell den Fehler: Es hatte einen Schaden an einem Kabel gegeben, sodass sich zwei Verteilkästen ausschalteten. Um 21.18 Uhr ging der eine Bereich wieder ans Netz, um 21.22 Uhr der zweite Bereich.

Anwohner berichten davon, dass die Straßenzüge Lange-Feld-Straße, Zweibrückenerstraße und Ottweiler Straße dunkel waren. Betroffen war aber das gesamte Dreieck zwischen Forbacher Straße, Merziger Straße und Saarbrückener Straße, wie Störungshinweise im Internet zeigten. Im Beki-Markt aber soll das Licht gebrannt haben.

Von Conrad von Meding