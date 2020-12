Hannover

Im Frühjahr haben viele Studenten der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) auf den Intensivstationen bei der Versorgung der Corona-Patienten geholfen. Rund 1000 waren einem Aufruf der Landesregierung gefolgt und boten ihre Unterstützung bei der Behandlung von schwer an Covid-19 erkrankten Menschen an. Sie halfen den Pflegekräften auf den Stationen und wurden dafür auch bezahlt. Dennoch sorgt der freiwillige Einsatz jetzt für erheblichen Ärger unter den Studenten.

„Das ist ganz bitter“

Das Wissenschaftsministerium habe versprochen, dass der Einsatz als eines der für das Medizinstudium vorgeschriebenen Praktika anerkannt werde. Jetzt aber lege das Land die Studienordnung plötzlich ganz anders aus, berichtet der Vorsitzende der Studentenvertretung Asta der MHH, Lennart Simon. Gemeinsam mit dem Hochschulreferenten des Asta, Carlos Oltmanns, habe er in Mails und Briefen an das Land versucht, eine Anerkennung der Praktika zu erreichen – bisher erfolglos. „Das ist ganz bitter für die Studentinnen und Studenten“, sagt Simon. Die MHH habe sich für sie eingesetzt, das Wissenschafts- und das Gesundheitsministerium würden sich aber gegenseitig die Verantwortung zuschieben.

Rechtlich sei es ausgeschlossenen, ein Pflichtpraktikum zu machen und gleichzeitig am Unterricht während des Semesters teilzunehmen: Tobias Welte Vizepräsident und ärztlicher Direktor der MHH. Quelle: Michael Thomas

Das Wissenschaftsministerium will sich nicht äußern und verweist an den MHH-Vizepräsidenten Tobias Welte, der unter anderem auch für die Krankenversorgung zuständig ist. Der Corona-Einsatz sollte als Praktikum anerkannt sein, solange die Lehrveranstaltungen für die Studenten wegen der Corona-Pandemie ausgesetzt waren, stellt Welte klar. Im Mai seien die Lehrveranstaltungen wieder losgegangen, und Studenten hätten gleichzeitig noch auf den Stationen gearbeitet. Rechtlich sei es ausgeschlossenen, ein Pflichtpraktikum zu machen und gleichzeitig am Unterricht während des Semesters teilzunehmen, erläutert der MHH-Vizepräsident.

„Pragmatische Lösung suchen“

Inzwischen hat sich die Präsidentin der Ärztekammer Niedersachsen, Martina Wenker, eingeschaltet. Sie fordert die Landesregierung auf, „schnelle pragmatische Lösungen“ zu finden, wie sie in den vergangenen Monaten während der Corona-Pandemie bereits in vielen anderen Bereichen gefunden worden seien.

Der Asta hat noch nicht aufgegeben und hofft, die Landesregierung doch noch zu einer Änderung ihrer bisherigen Haltung bewegen zu können. Simon und Oltmanns verweisen auf das Nachbarbundesland Nordrhein-Westfalen: Dort wurde der Einsatz auf den Intensivstationen als Praktikum anerkannt. „Was in anderen Bundesländern klappt, sollte auch bei uns problemlos möglich sein“, sagt Simon.

