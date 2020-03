Studenten müssen draußen bleiben: Uni und Hochschule schließen Gebäude komplett

Hannover

Die verschärften Verhaltensregeln in der Corona-Krise wirken sich auf die Hochschulen in Hannover aus. Die Leibniz-Universität hat jetzt ihre Gebäude für Studenten komplett geschlossen. Sie dürfen auch die dort vorhandenen Arbeitsplätze nicht mehr nutzen. „Das dient dem Schutz der Studenten und aller anderen“, betont Pressesprecherin Mechtild von Münchhausen. In den Räumen trafen sich zu normalen Zeiten Gruppen zum Lernen. In der Öffentlichkeit dürfen sich jetzt jedoch maximal zwei Menschen treffen.

Semesterstart verschoben

Der Semesterstart ist bereits verschoben, die Bibliotheken und Mensen aller Hochschule sind geschlossen. Die Uni-Studenten müssen allerdings für das neue Semester bis 1. April ihre Semestercard mit Fahrkarte aktualisieren. Ausschließlich dafür dürfen sie das Uni-Hauptgebäude und das Hörsaalgebäude am Conti-Campus nach Vorlage ihres Studentenausweises betreten und die Validierungsstationen aufsuchen. Es dürfen nur jeweils zwei Personen ins Gebäude. Erst wenn sie gegangen sind, rücken die Nächsten nach.

Nur noch Mitarbeiter mit Hausausweis dürfen die Uni-Gebäude betreten. „Wir bitten allerdings alle, möglichst ins Homeoffice zu gehen und nicht mit anderen in einem Büro zu sitzen“, sagt von Münchhausen. Viele Uni-Angestellte arbeiteten längst zu Hause.

Hochschule Hannover plant Schließung

An der Hochschule Hannover steht eine komplette Schließung der Gebäude an allen fünf Standorten für Studenten noch bevor. Der Lehrbetrieb ruht ohnehin bis 20. April, das Sommersemester startete eigentlich am 1. März. „Bisher halten wir unsere Gebäude noch offen, sodass Studenten einzeln die Rechner nutzen können“, berichtet Annika Schach, kommissarische Leiterin der Kommunikation.

Die Hochschule für Musik und Theater ist bereits seit 17. März einschließlich der Übungsräume nicht mehr für Studenten geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Bärbel Hilbig