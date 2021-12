Hannover

Die Mieten steigen und bald auch die Energiekosten. Dennoch lassen viele Studierende die Ausbildungsförderung BAföG links liegen. Im gesamten Verlauf des Jahres 2020 haben im Durchschnitt gut 6000 Studierende in Hannover die staatliche Unterstützung bekommen. Dieses Jahr liegt die Zahl voraussichtlich etwas höher. Bis einschließlich November 2021 gingen insgesamt 9395 BAföG-Anträge beim Studentenwerk Hannover ein, das sind 7,4 Prozent mehr Anträge als im Vorjahr.

Rund 7600 junge Männer und Frauen bekamen 2021 bisher eine Bewilligung. Das sind dennoch wenige bei insgesamt rund 49.500 Studierenden an Hannover Hochschulen. Woran das liegt? Studentenwerkschef Michael Knüppel hat dazu einige Mutmaßungen. Den Beratern fällt auf: Manche Studierende stellen erst gar keinen Antrag. „Sie vermuten, dass das Einkommen ihrer Eltern zu hoch ist oder sie aufgrund ihres Jobs nicht berechtigt sind.“ Andere scheuen den Aufwand mit dem Antrag oder wollen sich nicht verschulden.

BAföG zu 50 Prozent als Zuschuss

Viele Studierende jobben nebenbei. In der Corona-Pandemie brachen Einnahmen weg und es zeigte sich, wie schmal das Budget vieler Studis ist. Quelle: Jan Woitas/dpa

Dabei erscheint die staatliche Hilfe grundsätzlich durchaus attraktiv: 50 Prozent gibt es als Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss, 50 Prozent als zinsloses Darlehen. Maximal 10.000 Euro will der Staat am Ende zurück, in niedrigen Monatsraten, und auch nur von Berufstätigen. „Wir machen viel Werbung dafür“, sagt Knüppel.

Dennoch meint auch der Chef des Studentenwerks Hannover, dass eine Reform überfällig ist. „Es muss dringend was passieren. Die Bedarfssätze müssen steigen, damit man das Studium angemessen finanzieren kann.“ Bisherige Änderungen fielen zu gering aus. Aktuell liegt der Höchstsatz bei 861 Euro, davon sind 325 Euro für die Miete veranschlagt.

Zahl der BAföG-Empfänger stark gesunken

Ein Studium ist teuer. Die Studentenwerke fordern einen vereinfachten Zugang zur Ausbildungsförderung BAföG. Quelle: Christin Klose/dpa

Bundesweit ist die Zahl der BAföG-Empfänger in den vergangenen Jahren stetig zurückgegangen. Das Statistische Bundesamt verzeichnete im Jahr 2012 einen Höchststand. Da bekamen 979.000 Studierende und Schüler BAföG. Im vergangenen Jahr profitierten nur noch 639.000 junge Leute von der Unterstützung.

Die neue Bundesregierung will das BAföG deshalb reformieren. Das verlangt das Deutsche Studentenwerk seit Langem – und hat seine Forderungen jetzt noch einmal bekräftigt. Bis Herbst 2022 sollen die Elternfreibeträge deutlich angehoben werden, damit auch wieder Familien aus der unteren Mittelschicht einbezogen sind. Die Bedarfssätze müssten kräftig steigen, die Anträge vereinfacht werden. Außerdem will das Studentenwerk erreichen, dass die Förderungshöchstdauer zwei Semester über die Regelstudienzeit hinaus reicht – denn weniger als ein Drittel der Studierenden schafft das Studium in der vorgegebenen Zeit.

Corona-Überbrückungshilfe

Dass das Budget vieler Studierender eng gestrickt ist, zeigt sich in der Corona-Krise. Studentenjobs brachen weg. Der Bund führte zwar die Corona-Überbrückungshilfe ein. Die Bedingungen für die Antragstellung waren allerdings sehr limitierend, nur wenige Studierende erfüllten die Bedingungen. Die Unterstützung gab es von Juni 2020 bis einschließlich September 2021.

Das Studentenwerk Hannover bearbeitete in diesem Zeitraum rund 15.750 Anträge. In gut 11.000 Fällen wurde der Zuschuss auch bewilligt. Insgesamt zahlte das Studentenwerk gut fünf Millionen Euro aus.

Von Bärbel Hilbig