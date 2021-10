Hannover

Das Studentenwerk Hannover wird am Dienstag, 5. Oktober, 100 Jahre alt. Ein Fest ist aktuell nicht geplant, aber Studierende und Beschäftigte der hannoverschen Hochschulen bekommen zur Feier des Tages am Dienstag in der Mensa ein komplettes Menü für 100 Cent.

Dozenten und Studenten der Tierärztlichen Hochschule und der Technischen Hochschule gründeten die Studentenhilfe Hannover am 5. Oktober 1921 als eine Art Selbsthilfeverein. Die Organisation wollte mittellosen Studierenden die Chance auf ein Studium ermöglichen. Im selben Jahr eröffnete der Verein bereits das erste Wohnheim.

Das Georgenschlösschen, in dem sich heute das Wilhelm-Busch-Museum befindet, bot damals 15 Studenten eine Bleibe. Die Bewohner durften im Schlösschen zum Lernen Gemeinschaftsräume nutzen, die aus heutiger Sicht ausgesprochen großzügig wirken.

Wohnheim im Georgenschlösschen

Der Vorläuferverein des Studentenwerks Hannover betrieb bereits 1923 ein Wohnheim im Georgenschlösschen. Quelle: Studentenwerk Hannover

Die erste Mensa startete 1922 und trug die Bezeichnung „Speiseanstalt“. Tiho-Studenten sollen das Gebäude selbst gebaut haben. Aus dieser Nothilfe entwickelte sich im Laufe der Jahrzehnte eine öffentlich getragene Einrichtung. In Hannover betreibt das Studentenwerk als Dienstleister für Studierende und Hochschulen aktuell zehn Mensen, fünf Cafeterien und 20 Wohnheimen. Dort leben bis zu 2774 Menschen.

Zu den Aufgaben des Studentenwerks gehören Studienfinanzierung und Sozialberatung. Jährlich bearbeiten die Mitarbeiter rund 9100 Bafög-Anträge, zahlen mehr als 40 Millionen Euro Fördermittel aus und führen etwa 3500 Beratungsgespräche. Außerdem fördert das Studentenwerk Kinderbetreuung und studentische Kultur, vergibt den Studentenwerkspreis für soziales Engagement und unterstützt internationale Studierende.

„Vieles hat sich in dieser langen Zeit verändert, jedoch nicht unser Selbstverständnis, allen Menschen herkunftsunabhängig die gleichen Studienchancen zu ermöglichen“, sagt Geschäftsführer Michael Knüppel. Zum Jubiläum veröffentlicht das Studentenwerk eine Broschüre und das Kochbuch „100 Jahre Studentenwerk – 100 Rezepte aus der Welt“, das Köchinnen und Köche der Mensen gemeinsam mit Studierenden verfasst haben.

Von Bärbel Hilbig