Für 184 junge Leute wird das Studentenwohnheim „Haus am Berggarten“ ab Spätsommer 2020 ein Zuhause auf Zeit bieten. Am Dienstag hat das Studentenwerk Hannover als Bauherr Richtfest im Rohbau an der Haltenhoffstraße gefeiert. Das Land Niedersachsen fördert den Neubau mit einem zinslosen Darlehen von 13,8 Millionen und einem Zuschuss von 4,2 Millionen Euro.

Dass das Land wieder in die Finanzierung von Wohnheimen eingestiegen ist, begrüßt Michael Knüppel, stellvertretender Geschäftsführer des Studentenwerks. „Aber leider fördert das Land den Erhalt des Bestands nicht.“ Allein in Hannover muss das Studentenwerk in den kommenden sechs Jahren rund 55 Millionen Euro in die Sanierung seiner älteren Heime investieren. „Fehlt uns die Unterstützung dafür, führt das automatisch zu steigenden Mieten“, mahnt Knüppel. Niedersachsens Bauminister Olaf Lies versprach, das Anliegen an den Landtag weiterzureichen.

„Jeder zusätzliche Wohnheimplatz für Studenten entlastet den allgemeinen Wohnungsmarkt“, unterstreicht der Minister. Hannover kommt in diesem Wintersemester auf rund 50.000 Studenten. Die steigende Zahl sei ein Riesenerfolg für die Stadt, betont Lies. Das neue Wohnheim sei ein gutes Beispiel für kostenbewusstes Bauen bei geringer Fläche und anspruchsvoller Architektur.

Am Rohbau ist die Holzfassade des Studentenwohnheims bereits an einigen Stellen zu sehen. Quelle: Katrin Kutter

Als Architekt Olaf Scheinpflug das Baufeld zum ersten Mal sah, kultivierte das Institut für Pflanzengenetik der Leibniz-Uni noch Rosen auf dem Gelände. Die Universität hat dem Studentenwerk das 4500-Quadratmeter-Grundstück vor zwei Jahren per Erbbaurecht überlassen. „Wir wollen so ein Zeichen gegen Wohnungsnot setzen, auch wenn wir selbst wenig Erweiterungsflächen haben“, sagt Uni-Präsident Volker Epping. Die Hochschule selbst investiert 916.000 Euro in den Neubau, denn im Erdgeschoss entstehen Arbeitsflächen für Studenten.

Ökologische Holzfassade spart Energie

Das Architektur-Contor Müller Schlüter ACMS aus Wuppertal realisiert bereits das vierte Wohnheimprojekt für das Studentenwerk Hannover. Das drei- bis viergeschossige „Haus am Berggarten“ mit 107 Wohnungen für Einzelmieter und Wohngemeinschaften erhält eine Holzfassade. „Mit diesem nachwachsenden Rohstoff reduzieren wir die CO2-Emissionen in der Konstruktion“, erklärt Scheinpflug. Die Einsparung entspreche dem Kohlendioxidausstoß bei 15 Jahren Beheizung des Gebäudes.

Die Holzfassade passt außerdem gut zum Standort in Nachbarschaft der Pflanzenwissenschaftler – und der Herrenhäuser Gärten.

Von Bärbel Hilbig