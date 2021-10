Hannover

Nachdem die HAZ am Beispiel von Phuong Vu über die schwierige Wohnungssuche von Studierenden berichtet hat, haben sich Dutzende Leserinnen und Leser gemeldet, die Vu ein Zimmer anbieten wollten. Die Redaktion leitete diese Angebote an die 20-Jährige weiter, die ab Anfang Oktober in Hannover das Studienkolleg der Leibniz Universität besucht.

Vu bedankte sich für die Angebote der Leserinnen und Leser. Mittlerweile hat sie ein Zimmer gefunden, in dem sie erst einmal unterkommen kann. Falls sie wieder etwas suche, werde sie jedoch gerne auf die Angebote zurückkommen, sagte sie.

Tausende Studierende suchen nach Unterkunft

Die junge Frau war Anfang September aus ihrer Heimat Vietnam in Deutschland angekommen und hatte einen Monat lang trotz intensiver Suche keine Unterkunft in Hannover gefunden. Wie ihr ergeht es momentan wohl tausenden Studierenden in Hannover. Auf der Warteliste für die Wohnanlagen des Studentenwohnheims stehen mehr als 2000 Namen. Auf dem Internetportal WG-Gesucht stehen mehr als 11.700 Gesuche nach WG-Zimmern in Hannover, viele davon von Studierenden. Wer also noch ein Zimmer zu vermieten hat, findet dort Menschen, die eines benötigen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe