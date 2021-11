Hannover

Trainierte Spürhunde können das Coronavirus Sars-CoV-2 mit sehr hoher Verlässlichkeit von 15 anderen viralen Atemwegserregern unterscheiden. Das haben Forscher der Tierärztlichen Hochschule Hannover (TiHo) jetzt in einer großen Studie gemeinsam mit der Bundeswehr herausgefunden.

Darüber hinaus zeigt die neue Untersuchung, dass die Hunde bei Infizierten Stoffe riechen, die kennzeichnend für Sars-CoV-2 sind. Die Spürhunde nehmen nicht die Viren selbst wahr, sondern flüchtige organische Verbindungen, die bei Stoffwechselvorgängen nach einer Virusinfektion entstehen.

Die Untersuchung bestätigt erneut, dass die geruchssensiblen Tiere zuverlässig und schnell Menschen mit Corona-Infektion erkennen und damit bei Einlasskontrollen wichtige Dienste leisten können. Das hatten Tiho und Bundeswehr bereits in Vorläuferstudien belegt. Außerdem hatte die Tiho dieses Jahr bei vier Konzerten in Hannover in einer vom Land finanzierten Machbarkeitsstudie gezeigt, dass die Hunde tatsächlich auch im Alltag gute Ergebnisse liefern.

Hunde sind dreimal geruchsempfindlicher als alle Geräte

„Diese Studie ist ein weiterer Beweis für das Potenzial, das Spürhunde bei der Bekämpfung der aktuellen Pandemie haben könnten. Es ist schwer vorstellbar, aber die Geruchserkennung von Hunden ist um drei Größenordnungen empfindlicher als die derzeit verfügbaren Geräte“, sagt Esther Schalke, Oberstabsveterinärin und Fachtierärztin für Verhaltenstherapie beim Sanitätsdienst der Bundeswehr. 

Hunde erkennen Duft der Infizierten

Beim Training in der Tiho lernen die Spürhunde zuerst, inaktivierte Sars-CoV-2-Proben von Proben ohne Virus zu unterscheiden. Paula Jendrny schreibt darüber ihre Dissertation. Quelle: Katrin Kutter

Es war bekannt, dass infektiöse Atemwegserkrankungen typische flüchtige organische Verbindungen freisetzen können. „Unsere Studie zeigt, dass Hunde diese einzigartigen Muster bei Sars-CoV-2 erkennen können“, erklärt Professor Holger Volk, Leiter der Tiho-Klinik für Kleintiere. Sie unterscheiden diesen Geruch von dem, den Erkrankte mit anderen Atemwegsinfektionen absondern. Die Studie unter der Leitung der Tiho wurde jetzt in der Fachzeitschrift „Frontiers in Medicine“ veröffentlicht.

Das Forschungsteam arbeitete für die Studie mit zwölf Spürhunden. Die Tiere sollten zwischen dem Coronavirus Sars-CoV-2 und zwölf weiteren Atemwegsviren unterscheiden. Dazu gehörten auch Influenza A und B sowie mehrere humane Coronaviren, darunter Sars-CoV-1 und Mers-CoV.

Die Forscherinnen und Forscher arbeiteten mit verschiedenen Testszenarien. Die Spürhunde wurden mit inaktivierten Speichelproben von Sars-CoV-2-Patienten trainiert, später auch mit inaktiviertem Zellkulturmaterial. Mit Training konnten sie Sars-CoV-2 in beiden Fällen von den Proben mit anderen Atemwegsviren unterscheiden.

Hunde sind Superspürnasen

Hunde sind in der Lage, infektiöse und nicht-infektiöse Krankheiten zu erkennen, darunter verschiedene Krebsarten, Malaria, bakterielle und virale Infektionen (Jendrny et al., 2021). Der Geruchssinn der Tiere ist dem von Menschen weit überlegen. Hunde haben mehr als tausend Gene fürs Riechen, eine größere Nasenoberfläche, einen optimierten Luftstrom zum Riechen, 40-mal mehr Riechrezeptorzellen (200 bis 300 Millionen gegenüber 5 bis 8 Millionen beim Menschen) und ein zusätzliches Geruchsorgan.

Ein Beispiel für die Leistungsfähigkeit: Ein Hund ist in der Lage, den Tropfen einer Flüssigkeit in 50 Millionen Litern Wasser zu erkennen. Das entspricht 20 Schwimmbecken in Olympia-Größe.

