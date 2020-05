Hannover

Die Kinder kehren jetzt trotz Corona-Risiko verstärkt in Schulen und Kitas zurück. Doch wie wird sich das auf die Verbreitung des Coronavirus auswirken? Reichen die Hygieneregeln? Lassen sie sich einhalten, wenn viele Schüler zusammenkommen? Und übertragen Kinder und Jugendliche das Virus überhaupt genauso leicht wie Erwachsene? Bisherige Studien liefern dazu widersprüchliche Aussagen. Manche deuten darauf hin, dass Kinder sich selten infizieren. Oder erkranken sie nur seltener, tragen das Virus aber weiter?

Die Leibniz-Universität Hannover startet deshalb jetzt eine große Studie an zwei hannoverschen Schulen, die genau diese Fragen klären will. „Dafür ist jetzt, wo die Schüler schrittweise wieder in die Schulen kommen, genau der richtige Zeitpunkt“, sagt Professorin Stefanie Heiden. Die Mikrobiologin leitet das Institut für Innovationsforschung und Technologie-Management an der Naturwissenschaftlichen Fakultät, verknüpft also organisatorische und biologische Expertise. „Kinder haben ein Recht auf Bildung. Gleichzeitig sollten die Schulschließungen Infektionsketten unterbrechen“, sagt Heiden. Die Ergebnisse der Studie sollen bei der Abwägung helfen, ob und in welchem Maße ein Herunterfahren des Schulbetriebs bei Wiederaufflammen der Epidemie sinnvoll ist.

Die Schulen – wie hier die IGS Mühlenberg – haben vor der Rückkehr der Schüler Hygienekonzepte ausgearbeitet. Aber was bringen die Maßnahmen wirklich? Quelle: Rainer Dröse

Stecken Kinder Erwachsene an – oder eher umgekehrt?

Die Wissenschaftler von Uni und Medizinischer Hochschule Hannover (MHH) wollen nun verfolgen, wie mögliche Infektionswege bei Kindern, Jugendlichen, Lehrern und Eltern verlaufen. Stecken eher die Schüler die Erwachsenen an? Oder umgekehrt? Mischen sich Jahrgänge und Lerngruppen, obwohl sie zum Infektionsschutz getrennt bleiben sollten?

Dazu untersuchen die Forscher rund tausend Schüler an der Schillerschule, jeweils Vater oder Mutter der Kinder sowie 70 Lehrer des Gymnasiums. Auch an einer weiteren Schule eines anderen Schultyps sind Tests in ähnlichem Umfang geplant. Bis zu den Herbstferien werden mehrmals PCR-Tests per Rachenabstrich genommen, die eine akute Infektion mit dem Erreger SARS-CoV-2 feststellen. Diese Schnelltests sind jedoch nicht ganz verlässlich, teils liefern sie falsch-negative Ergebnisse. Auch deshalb ermitteln die Wissenschaftler zusätzlich per Blutentnahme zu verschiedenen Zeitpunkten, ob die Teilnehmer Antikörper gegen das Virus entwickelt haben, eine Infektion also vielleicht auch unbemerkt durchlaufen haben.

Abstand halten ist auch in den Schulen oberstes, wie hier im Erich-Kästner-Schulzentrum in Laatzen. Quelle: Daniel Junker

Schulstudie soll Querschnitt der Bevölkerung abbilden

Uni und Schillerschule haben ihre Zusammenarbeit für die Studie bereits schriftlich vereinbart. Die Teilnahme ist natürlich freiwillig, aber in der Elternschaft der Schule gibt es eine große Bereitschaft zur Mitwirkung. Neben Professorin Heiden engagieren sich im Team auch die MHH-Professorinnen Anette Melk und Meike Stiesch, die Erfahrung mit größeren Gesundheitsstudien an Schulen haben. Professor Thomas Scheper, Leiter des Uni-Instituts für Technische Chemie, koordiniert die Analytik. An der Schillerschule baut die Forschergruppe nach Pfingsten Container für die Reihentests auf.

Die 53-jährige Heiden erhofft durch die Untersuchung ganzer Schulen umfassende Erkenntnisse. Frühe Covid-19-Studien lieferten oft keine verlässlichen Aussagen zu Übertragungswegen bei Kindern. So lief eine isländische Untersuchung zur Ausbreitung der Krankheit erst, als Schulen bereits geschlossen waren. In Baden-Württemberg startete jetzt eine Studie, bei der Eltern sich und ihre Kinder selbst anmelden. Heiden geht davon aus, dass dort eher besonders engagierte und gesundheitsbewusste Familien teilnehmen, andere Bevölkerungsgruppen dagegen weniger vertreten sind.

Beim Niedersächsischen Wissenschaftsministerium hat die Gruppe von Leibniz-Universität und MHH 2,9 Millionen Euro für ihre Studie „TRAC 19 – Transmissions-Analytik Covid 19“ beantragt. Die Entscheidung über eine Bewilligung steht allerdings noch aus, die Beratungen über den Nachtragshaushalt des Landes laufen derzeit.

Von Bärbel Hilbig